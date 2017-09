Hádzaná: Tri mladé Rusky mali pozitívny dopingový test

Foto: TASR/Roman Hanc Ilustračná snímka.

Moskva 9. septembra (TASR) - Tri ruské hádzanárky neprešli na nedávnych majstrovstvách Európy hráčok do 19 rokov v Slovinsku dopingovou kontrolou. Jedna mala pozitívny test po zápase vo štvrťfinálovej skupine, ďalšie dve počas play off. Mená hráčok Európska hádzanárska federácia (EHF) nezverejnila, detaily prípadu by mala oznámiť budúci týždeň.Podľa Ruskej hádzanárskej federácie objavili kontroly v telách hráčok zakázané meldónium, informovala agentúra TASS na svojej webstránke. Ruský tím získal na šampionáte strieborné medaily po tom, čo vo finále podľahol Francúzsku 26:31.