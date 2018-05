HBC Nantes - Paríž SG 32:28 (17:14)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 26. mája (TASR) - Hádzanári HBC Nantes postúpili do finále Final Four Ligy majstrov, keď v sobotňajšom semifinále zdolali Paríž SG 32:28.semifinále Final Four Ligy majstrov