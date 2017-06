Hádzanári Paríža St. Germain nastúpia vo finále proti Vardaru Skopje

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Liga majstrov - Final Four (Kolín)



semifinále:



Telekom Veszprém - Paríž St. Germain 26:27 (11:11)



Najviac gólov: Nagy 6, Marguč 5, Gajič 4 - Gensheimer a Hansen po 7, Narisse a Remili po 3







Vardar Skopje - FC Barcelona 26:25 (13:12)



Najviac gólov: Čupič a Dujšebajev po 7, Borozan 5 - Lazarov 6, Rivera Folch 4, N'guessan a Syprzak po 3

Kolín 3. júna (TASR) - Hádzanári Paríža St. Germain a Vardaru Skopje postúpili do finále Ligy majstrov 2016/2017.V sobotňajšom semifinálovom stretnutí v rámci Final Four v Kolíne nad Rýnom zvíťazil francúzsky tím nad maďarským Telekomom Veszprém tesne 27:26. Aj druhý semifinálový súboj sa rozhodoval v samotnom závere, Skopje si v ňom napokon vybojovalo finálovú účasť pri svojom premiérovom účinkovaní medzi najlepšou štvorkou, keď zvíťazilo nad Barcelonou 26:25. O postupový gól sa postaral v samotnom závere Luka Cindrič.Nedeľňajší program Final Four LM odštartuje o 15.15 h súbojom o 3. miesto medzi Telekomom Veszprém a FC Barcelona, o 18.00 h je na programe finálový duel medzi Paríž St. Germain a Vardarom Skopje.