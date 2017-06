Hádzanári Prešova budú mať v extralige aj B-tím

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Žreb 1. kola Slovnaft handball extraligy 2017/18:



HC Štart Nové Zámky - HK Agro Topoľčany

TJ Slovan Modra - TJ Strojár Malacky

HKM Šaľa - HC Sporta Hlohovec

Tatran Prešov "B" - ŠKP Bratislava

Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica

Bratislava 20. júna (TASR) - Spoločnosť Slovnaft sa stala novým hlavným partnerom hádzanárskej extraligy mužov. V jej budúcom ročníku 2017/18 sa predstaví opäť desať tímov, nováčikom bude "béčko" Tatrana Prešov. Najvyššia slovenská súťaž odštartuje v prvý septembrový víkend.povedal o spolupráci s rafinériou prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša. Zmluva znie na tri roky a mala by pomôcť aj pri podpore spločnej kandidatúry Slovenska, Česka a Maďarska na usporiadanie ME v hádzanej mužov v rokoch 2022, resp. 2024.Systém extraligy zostal nezmenený, po základnej časti s 18 kolami nasleduje nadstavba, kde budú tímy rozdelené do skupiny o 1.-6. a 7.-10. miesto. Súťaž vyvrcholí play off duelmi pre najlepšie štyri tímy. Majster bude známy najneskôr 27. mája 2018. Novinkou je, že mužstvá na 5. až 8. mieste budú po skončení nadstavby bojovať o novovytvorený Ligový pohár. Tímy na posledných dvoch priečkach čaká baráž o účasť v extralige proti dvom najlepším celkom prvej ligy. Z každého kola odvysiela v utorok jeden priamy prenos športová televízia 213. V európskych pohároch sa v budúcom ročníku predstavia dva mužské tímy zo SR - Tatran Prešov v Lige majstrov a Považská Bystrica vo Vyzývacom pohári. Slovenský pohár vyvrcholí finálovými zápasmi 23. a 30. januára 2018.Predstavitelia SZH predstavili aj novú trofej pre majstra SR - Pohár Antona Frola, pomenovanú po najlepšom hádzanárovi Slovenska 20. storočia, dlhoročnom reprezentantovi ČSSR, majstrovi sveta 1967 a členovi Siene slávy slovenskej hádzanej.Obhajca titulu Tatran Prešov privíta v prvom kole novej sezóny MŠK Považská Bystrica. Utorňajší žreb rozhodol, že B-tím Tatrana sa doma stretne s ŠKP Bratislava. Prešovské "béčko" medzi elitou nahradilo posledný tím uplynulého ročníka ŠHK Agrokarpaty Pezinok, ktorý nesplnil podmienku prihlásiť do súťaží dva dorastenecké tímy. V prešovskej rezerve dostanú šancu najmä mladí hráči, tím ale nemôže postúpiť po základnej časti do bojov o medaily.povedal Milan Lozák, organizačný manažér Tatrana Prešov.Úradujúci majster ohlásil posilnenie kádra. Na poste trénera Tatrana nahradil Rastislava Trtíka chorvátsky kouč Slavko Goluža. Do tímu pribudli aj jeho krajania brankár Mario Cvitkovič, spojka/krídlo Bruno Butorac a pivot Ante Babič. Zo španielskeho Granollersu prišiel český reprezentant Michal Kasal.uviedol Lozák.Na jeseň tohto roka mala pôvodne odštartovať obnovená spoločná česko-slovenská súťaž mužov. Napriek predbežnej dohode zväzov i klubov oboch krajín o obnovení interligy (HIL) projekt napokon začiatkom apríla definitívne stroskotal. Šéf SZH Jaroslav Holeša to označil za "ranu pod pás", keďže jej vznik napokon stopla neochota väčšiny českých klubov. V lige malo štartovať šesť slovenských a desať českých tímov. Spoločná česko-slovenská súťaž mužov sa už hrala v rokoch 2000 až 2005.dodal Holeša.