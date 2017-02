Hádzanári Prešova sa rozlúčili s Ligou majstrov. Výhrou o tri góly

Na snímke tréner Tatrana Prešov Rastislav Trtík si robí selfie s malým fanúšikom po výhre 30:27 v zápase Ligy majstrov mužov C- skupiny Tatran Prešov - Naturhouse La Rioja 11. februára 2017 v Prešove. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Liga majstrov, C-skupina:



Tatran Prešov - Naturhouse La Rioja 30:27 (18:16)



Zostava a góly Tatrana: Čuprina 1, Bražnik - Rábek 9, M. Šárpataky, Hrstka 2, Krok 6, Sadovij, Ľ. Šárpataky, L. Urban 2, Pekár, Číp, Peskov, Vučko 4, Jankovič 4, Páleš, Carapkin, najviac gólov Naturhouse La Rioja: Cabezon Muňoz 5, Sanchez 5, Garcia 4. Rozhodovali: Nabokau (Biel.), Kulik (Bulh.), vylúčení: 2:3, ŽK: 3:2, TH: 2/2 - 1/1.



Prešov 11. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili vo svojom poslednom desiatom zápase C-skupiny Ligy majstrov 2016/2017 nad španielskym tímom Naturhouse La Rioja 30:27. Prešovčania vďaka víťazstvu poskočili na priebežnú tretiu priečku a o tom, či na nej zotrvajú, rozhodnú dva zostávajúce zápasy v skupine.Zverenci Rastislava Trtíka však už do ďalšej fázy postúpiť nemôžu, naopak ich španielsky súper bol už pred zápasom istým postupujúcim. Prešovčania dosiahli v Lige majstrov bilanciu štyri víťazstvá, jedna remíza a päť prehier.Prešovčania chceli svojich fanúšikov potešiť víťazstvom a dôstojne sa tak rozlúčiť s Ligou majstrov. Za týmto cieľom išli od úvodných minút. Proti istému postupujúcemu tímu hrali s chuťou a ani strata náskoku z 5:4 na 5:8 ich nezlomila. Zverenci Rastislava Trtíka boli favoritovi v prvom polčase vyrovnaným súperom a vďaka úspešnej prvopolčasovej koncovke viedli 18:16.Krátko po zmene strán si Prešovčania vytvorili trojgólový náskok, z ktorého ťažili. Zodpovednou hrou podporenou výborným brankárom postupne navyšovali svoj náskok (30:24). Hostia síce v závere šnúrou troch gólov skorigovali výsledku, no na víťazstve Tatrana to už nič nezmenilo.