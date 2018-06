Hádzanári Prešova sú v skupinovej fáze LM, Benický: Potvrdený rešpekt

Na snímke hádzanári Tatrana Prešov. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zloženie A- a B-skupín:



HBC Nantes, Montpellier Handball, Paríž St. Germain HB (všetky Fr.), Rhein-Neckar Löwen, SG Flensburg-Handewitt (oba Nem.), HC Vardar Skopje (Mac.), PGE Vive Kielce (Poľ.), MOL-Pick Szeged (Maď.), Barca Lassa (Šp.), Skjern Handbold (Dán.), HC Meškov Brest (Biel.), HC PPD Záhreb (Chor.), HC Motor Záporožie (Ukr.), IFK Kristianstad (Švéd.), RK Celje Pivovarna Laško (Slov.), Telekom Veszprém HC (Maď.)



C- a D-:



Abanca Ademar Leon (Šp.), Sporting Lisabon (Portug.), Elverum Handball (Nór.), Besiktas Mogaz (Tur.), Wacker Thun (Švaj.), Čechovskí Medvedi (Rus.), Dinamo Bukurešť (Rum.), Tatran PREŠOV (SR), Riihimäen Cocks (Fín.), Orlen Wisla Plock (Poľ.), Bjerringbro-Silkeborg (Dán.), HC Metalurg Skopje (Mac.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 18. júna (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sa v sezóne 2018/19 predstavia priamo v skupinovej fáze Ligy majstrov. Na rozdiel od predchádzajúcich sezón sa do hlavnej časti nemusia prebojovať cez kvalifikáciu. Vyplýva to zo zloženia základných skupín, ktoré zverejnila v pondelok Európska hádzanárska federácia (EHF).uviedol generálny manažér Tatrana Miroslav Benický.O 28 miest v štyroch skupinách malo záujem 34 tímov. EHF sa rozhodla neuskutočniť kvalifikáciu a do skupinovej fázy vybrala 28 tímov na základe ôsmich kritérií - minulé účinkovanie klubu v LM, jeho zázemie, ale aj televízne práva. Dvanásť tímov vybrali do elitnej skupiny, z ktorej vzíde presné zloženie A-skupiny a B-skupiny.Zvyšných dvanásť klubov, medzi ktorými je aj prešovský Tatran, sa predstaví v "céčku" a "déčku". Presné zloženie všetkých skupín bude známe po žrebe, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29. júna o 12.30 h v sídle EHF vo Viedni.dodal Benický.