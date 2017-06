Hádzanári Prešova zrejme odohrajú kvalifikačný turnaj LM v Rakúsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov budú o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov bojovať pravdepodobne v Rakúsku. Štvrtkový žreb vo Viedni rozhodol, že právo organizovať kvalifikačný turnaj za účasti štyroch tímov získal rakúsky šampión Alpla HC Hard.Turnaj odohrajú 2.-3. septembra a Tatran sa na základe nasadenia stretne v semifinále práve s Hardom. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria portugalský Sporting Lisabon a Riihimäen Cocks z Fínska. Do hlavnej fázy Ligy majstrov postúpi iba víťaz kvalifikácie. Ak by Hard odmietol podujatie organizovať, túto možnosť dostanú postupne Sporting, Cocks a napokon Prešov, ktorý mal hostiteľské právo vlani.Tatranu sa minulý rok podarilo prebojovať sa z domáceho kvalifikačného turnaja do hlavnej fázy LM. Tam potom v C-skupine obsadili štvrtú priečku so ziskom 9 bodov. Okrem Prešova sa v budúcom ročníku európskych pohárových súťaži predstavia MŠK Považská Bystrica a ženský majster Iuventa Michalovce, oba celky vo Vyzývacom pohári.