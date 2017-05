Hádzanári SR remizovali v kvalifikácii o postup na ME s Čiernou Horou

Na snímke vľavo hráč Čiernej Hory Nemanja Grbović, hráč Slovenska Oliver Radek a hráč Čiernej Hory Marko Lasica v kvalifikačnom zápase v hádzanej na Majstrovstvá Európy 2018 medzi Slovensko - Čierna Hora v Hlohovci v stredu 3. mája 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Kvalifikácia ME 2018 - II. fáza:



Slovensko - Čierna Hora 27:27 (15:11)



Slovensko: Paul, Štochl - Rábek 3, Guzy, Slaninka, Hruščák 5, Dudáš 2, Volentics, Petro 1, Krok, Ďuriš 4, T. Urban 9/6, L. Urban, Stráňovský 1, Antl 2, Mikita

Čierna Hora: Mijatovič, Mijuškovič - Perišič 2, Čavor 1, Pejovič, Andjelič, Markovič, Vujovič 1, Radojevič, Čampar, Majič, Sevaljevič 6/1, Lasica 3, Borozan 11/1, Grbovič 1, Lipovina 2



rozhodovali: Eliasson, Palsson (obaja Isl.), vylúčení: 7:9, TH: 5/5 - 4/3, 1800 divákov.

Ďalší výsledok 6. skupiny:



Rusko - Švédsko 21:29 (10:17)



Tabuľka 6. kvalifikačnej skupiny:



1. Švédsko 3 3 0 0 86:59 6

2. SLOVENSKO 3 0 2 1 75:79 2

3. Rusko 3 0 2 1 76:84 2

4. Čierna Hora 3 0 2 1 72:87 2

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hlohovec 3. mája (TASR) - Slovenskí hádzanári remizovali v 6. skupine II. fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2018 v Chorvátsku s Čiernou Horou 27:27.V tabuľke poskočili zverenci trénera Mateja Liptáka na druhú pozíciu. S rovnakým súperom sa stretnú aj v sobotu 6. mája o 20.00 h v Bijelom Poli.Úvod stretnutia poznačila veľká nervozita na oboch stranách, gólové mlčanie ukončil až v 4. minúte presným zásahom hosťujúci Vaško Sevaljevič. Rýchlo na to však odpovedal na domácej strane Tomáš Urban, čím udal tón ďalšieho priebehu zápasu. Tímy sa striedali v jednogólovom náskoku, žiadne z družstiev sa nedokázalo dostať do výraznejšieho trháku. Na strane slovenského tímu bolo vidieť väčšiu hernú kvalitu, aj zásluhou niekoľkých výborných zákrokov Teodora Paula sa dostali do vedenia 12:9, čím donútili hosťujúceho trénera k oddychovému času. Domáci udávali tón zápasu, ale posledné slovo mal hosťujúci Nemanja Grbovič, presným zásahom upravoval na 15:11.Po prestávke začala Čierna Hora lepšie, troma gólmi sa dostali na dostrel. Slováci doplácali dlhé minúty na zlú koncovku, ale v kľúčových okamihoch potiahol tím presnými zásahmi Tomáš Urban a brankár Paul. Hostia držali nádej na obrat, dvoma zaváhaniami na slovenskej strane stiahli v 47. minúte na 19:20 z ich pohľadu. Nádeje Čiernej Hory brzdili časté vylúčenia, ale vyrovnanie prišlo po 7-metrovom hode z ruky Sevaljeviča. O konečnom výsledku napokon rozhodla posledná minúta, najskôr dostal do vedenia tesne pred koncom hostí Borozan, ale sedmičkou rozhodol o vyrovnaní Tomáš Urban.