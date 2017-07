Hádzanári SR sa v 1. fáze kvalifikácie MS stretnú s Ruskom i Fínskom

Porada slovenskej hádzanárskej reprezentácie, ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Žreb 1. fázy kvalifikácie MS 2019 hádzanárov



1. skupina: Rusko, Fínsko, SLOVENSKO, Luxembursko

2. skupina: Litva, Lotyšsko, Izrael, Gruzínsko

3. skupina: Rumunsko, Ukrajina, Taliansko, Faerské Ostrovy

4. skupina: Portugalsko, Poľsko, Cyprus, Kosovo

5. skupina: Holandsko, Belgicko, Grécko, Turecko

6. skupina: Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Estónsko



Termíny 1. fázy kvalifikácie:



1. kolo: 25./26. októbra 2017

2. kolo: 28./29. októbra 2017

3. kolo: 3./4. januára 2018

4. kolo: 6./7. januára 2018

5. kolo: 10./11. januára 2018

6. kolo: 13./14. januára 2018

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 18. júla (TASR) - Slovenskí hádzanári sa v prvej fáze kvalifikácie MS 2019 stretnú v 1. skupine s Ruskom, Fínskom a Luxemburskom. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej hádzanárskej federácie (EHF) vo Viedni. Do baráže o účasť na svetovom šampionáte v Nemecku a Dánsku postúpi iba víťaz skupiny.Zverenci trénera Martina Liptáka figurovali pri žrebe v druhom výkonnostnom koši. Kvalifikácia sa bude hrať systémom každý s každým doma a vonku, odštartuje 25./26. októbra 2017 a vyvrcholí 13./14. januára 2018. Baráž je na programe v termínoch 8./10. júna a 12./14. júna 2018. S Ruskom sa slovenskí hádzanári stretli aj v uplynulej neúspešnej kvalifikácii ME 2018, v Moskve vydreli remízu 31:31 a doma na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave prehrali po dráme tesne 24:25.Účasť na MS 2019 už má okrem organizátorov Nemecka a Dánska istú aj obhajca titulu Francúzsko. Na januárovom európskom šampionáte v Chorvátsku získa miestenku ďalší jeden tím, o zvyšných deviatich účastníkoch z Európy rozhodne júnová baráž.Slováci naposledy na vrcholnom podujatí štartovali na ME 2012 v Srbsku (16. miesto), odvtedy vždy stroskotali už v elimináciách. Naposledy neuspeli v druhej fáze kvalifikácie ME 2018, keď v skupine skončili na poslednom štvrtom mieste za Švédskom, Čiernou Horou a Ruskom.