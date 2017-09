Hádzanári Tatrana Prešov obsadili po výhre nad Fínskom tretie miesto

Na snímke hráči Prešova po výhre 30:27 v zápase o 3. miesto na kvalifikačnom hádzanárskom turnaji Ligy majstrov Tatran Prešov - Riihimäen Cocks 3. septembra 2017 v Prešove. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Kvalifikačný turnaj Ligy majstrov, o 3. miesto:



Riihimäki Cocks - Tatran Prešov 27:30 (10:15)



zostava Tatrana: Čuprina, Cvitkovič - M. Šárpataky, Butorac, Hrstka, Krok, Babič, L. Urban, Pekár, Číp, Peskov, Vučko, Jankovič, Kasal, Carapkin. Rozhodovali: Herczeg, Südi (obaja Maď.).



hlasy:



Slavko Goluža, tréner Tatrana Prešov: "Oproti včerajšiemu zápasu sme na našej hre veľa nezmenili. Hrali sme s rovnakou taktikou, ale dnes to bolo výrazne iné. Naše mužstvo potrebuje čas. Vieme o našich problémoch a pracujeme na nich. Z každého zápasu sa snažíme vyťažiť maximum. Teraz nás čaká ďalšie náročné obdobie, v ktorom nás čakajú tímy ako Záhreb či Celje. Môžem sľúbiť, že spravíme maximum pre to, aby bolo čo najmenej výkyvov v našich výkonoch."



Lukáš Urban, spojka Tatrana Prešov: "Dnes sme hrali viac do tela, lepšie sme pokrývali súperove spojky. Včera sme veľmi hrali cez stred ihriska, dnes viac po krajoch. Zatiaľ prešiel iba krátky čas na to, aby sme hrali tak kvalitne, ak od nás vyžaduje tréner."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 3. septembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili nad fínskym tímom Riihimäki Cocks 30:27 v zápase o 3. miesto na kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov. Pre Prešovčanov víťazstvo znamená, že ich púť pohárovou Európou bude pokračovať v 3. predkole Pohára EHF. Fínsky tím bude musieť absolvovať už 2. predkolo. Postupujúci tím do skupinovej fázy Ligy majstrov vzíde z finálového súboja Sporting Lisabon - Alpla HC Hard, ktorý je na programe od 16.05.Prešovčania dávali od úvodných minút zabudnúť na semifinálový nezdar a rýchlo sa dostali do náskoku 4:0. Ten si dokázali v prvom polčase kontrolovať aj vďaka výbornej obrane a brankárovi Čuprynovi. Nad fínskym súperom viedli aj o 6 gólov (7:13), napokon si do druhého polčasu preniesli päťgólový náskok. Tatran pokračoval v kontrolovaní výsledku aj v druhom dejstve. Koncentrovaným výkonom si udržiaval náskok a napokon zvíťazil o tri góly.