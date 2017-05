Hádzanári Tatrana Prešov sú krok od trinásteho titulu v extralige

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. finále slovenskej extraligy:



HKM Šaľa - Tatran Prešov 27:30 (15:14)



zostavy a góly:



Šaľa: Žernovič, Repáň, Fabián - Meľnyk 2, Guzy 6/2, Michniewicz 7/3, T. Mažár 1, Szapu, Polakovič 2, P. Krok, Janíček, Šulc 4, Krokavec, Dudáš 4, Bandri, Maguška 1



Prešov: Čupryna, Bražnyk - Rábek 2/1, M. Šárpataky, Hrstka 4, Ľ. Šárpataky, L. Urban 3, Pekár, Číp 9, Peskov 3, Vučko 6, Jankovič 3, Páleš, Carapkin, Hugec



Rozhodovali: Brunovský, Baďura, vylúčení: 3:1, 7m hody: 5/5 - 3/1, 1000 divákov.

/na zápasy 0:2/

Šaľa 20. mája (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov sú krok od zisku trinásteho titulu v slovenskej extralige. V sobotňajšom druhom finále vyhrali na palubovke HKM Šaľa 30:27 a v sérii vedú už 2:0. Hrá sa na tri víťazné duely, tretí je na programe v stredu 24. mája o 18.00 h v Prešove.Obhajca titulu Prešov má na konte spolu dvanásť titulov, z toho desať v jednej sérii. Pre Šaľu je to historicky prvá finálová účasť.Šaľa v snahe vyrovnať stav série odštartovala nebojácne v 4. minúte po presnom zásahu Meľnyka viedla 3:1. Favorizovaní hostia postupne vyrovnali hru a na konci úvodnej desaťminútovky sa vďaka strelecky disponovanému Hrstkovi prvýkrát dostali do vedenia (4:5). Tatran si potom udržiaval náskok, no záver prvej časti vyznel pre Šaľu a Michniewicz ju poslal do tesného polčasového vedenia 15:14. Ešte v 36. minúte domáci výrazne živili šance na víťazstvo, keď viedli sľubne o štyri góly 20:16. Potom už ale na palubovke dominovali Prešovčania na čele s najlepšie strieľajúcim Čípom. V 47. minúte hostia po góle Peskova vymazali manko (23:23) a v záverečnej desaťminútovke otočili priebeh vo svoj prospech.