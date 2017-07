Hádzanárky Iuventy Michalovce bez pohárovej Európy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 7. júla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce nebudú v sezóne 2017/2018 pôsobiť v žiadnej európskej súťaži. Majster Slovenska i československej WHIL mal nárok na účasť v Lige majstrov, no napriek tomu podal prihlášku do Vyzývacieho pohára. Ani v ňom však napokon nebude účinkovať. Informovalo o tom piatkové vydanie denníka Šport.Európska hádzanárska federácia neakceptovala prihlášku Iuventy do Vyzývacieho pohára a Michalovčanky tak budú v novej sezóne bez účinkovania v pohárovej Európe.uviedol športový riaditeľ Iuventy Michalovce Jaroslav Čúrny.Práve odchod Čúrneho zo svojej pozície je ďalšou z noviniek michalovského klubu. Zo svojej pozície ešte dotiahne zmluvy s hráčkami, zabezpečí prípravu na novú sezónu i organizáciu Memoriálu Tomáša Jakubču, no následne odovzdá funkciu Radoslavovi Kozlovovi.