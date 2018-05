Na snímke hádzanárky Iuventy Michalovce. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Michalovce 21. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sa po roku vrátia do pohárovej Európy. Klub má záujem účinkovať v Pohári EHF, v ktorom už Michalovčanky viackrát pôsobili. Uviedol to generálny riaditeľ hlavného partnera Iuventy Tibor Mačuga pre portál novinyzemplina.sk.Michalovčanky sa počas uplynulého víkendu tešili z ôsmeho slovenského titulu v rade, keď vo finálovej sérii zdolali HK Slovan Duslo Šaľa 3:0 na zápasy. Družstvu sa to podarilo aj napriek predsezónnym zmenám v kádri a jeho omladeniu. To bol pred rokom jeden z dôvodov, pre ktorý po dlhšom čase neúčinkovali v európskych pohárových súťažiach. Po ročnej absencii by sa však mali vrátiť do prestížneho Pohára EHF.uviedol Mačuga.V blízkom období by malo dôjsť k posilneniu michalovského tímu, ktorý bude mať ambíciu dôstojne reprezentovať Slovensko. V tomto smere vyzerá zaujímavo otázka hlavného trénera. Michalovčanky viedol v závere sezóny staronový tréner Ján Packa, ktorý vystriedal Františka Urbana.dodal Mačuga.