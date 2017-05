Hádzanárky Iuventy vyhrali rekordný desiaty titul, porazili Šaľu

Olga Perederyj z Michaloviec (vľavo) v treťom zápase finále play off WHIL HK Slovan Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce 26. mája 2017 v Šali. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Tretie finále play off o majstra SR hádzanárok:



HK Slovan Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce 18:28 (8:13)



zostavy a góly:



Duslo: Krebsová, M. Ladicsová, Haladíková - Trochtová 4, Rácková 1, Klučková 3/2, Špendlová, B. Königová, Pócsíková 2, Tulipánová, I. Bahylová 2, Tisajová, Blehová 1, Veselková 1, Bujnochová 4



Iuventa: Medveďová, Lafuenteová - Černovová 3, M. Holešová 2, V. Kišíková, Rebičová 2, S. Nagyová 1, Habánková 7/1, Wollingerová 3, Dziurová 1, Dubovcovová 3, Bajčiová, Perederijová 6



Rozhodovali: Mandák, Rudinský, vylúčenia: 1:5, 7m hody: 2/2- 3/1, 700 divákov



/na zápasy: 0:3, Iuventa obhájila majstrovský titul/



Prehľad doterajších majstrov Slovenska v hádzanej žien:



Šaľa 26. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce získali rekordný desiaty titul majsteriek Slovenska. V piatkovom treťom dueli finálovej série národnej vetvy play off WHIL triumfovali na palubovke Slovana Duslo Šaľa 28:18 a na zápasy vyhrali suverénne 3:0.Zverenky trénera Františka Urbana vybojovali štvrtýkrát za sebou "treble", okrem národného titulu v tejto sezóne opäť kraľovali aj v dlhodobej česko-slovenskej súťaži WHIL a v Slovenskom pohári. Pre Michalovce je to už siedmy titul v jednej sérii a s desiatimi celkove sa v historickej tabuľke osamostatnili od svojho súpera zo Šale (9).Šaľa v snahe predĺžiť finálovú sériu odštartovala s chuťou a odhodlane. Skóre otvorila zo sedmičky Klučková a v 9. minúte po presnom zásahu Pócsíkovej to bolo 5:2 z pohľadu domácich. Michalovčanky ale odpovedali šnúrou štyroch gólov a v 21. minúte Habánková zvýšila už na 9:6 pre obhajkyne titulu. Pružná obrana Iuventy robila domácim problémy a po góle Perederijovej na 11:6 si kouč Šale zobral oddychový čas. Jeho zverenky "ožili" iba na chvíľu, do kabín išli s výyrazným päťgólovým mankom (8:13).Iuventa v bránke s pozornou Medveďovou si po zmene strán držala pohodlný náskok a po trojgólovej sérii ho strelecky aktívna Perederijová v 42. minúte zvýšila už na 17:10. Michalovce tak pevným krokom kráčali k tretiemu víťazstvu vo finále, hoci domáce ešte boj nevzdali a v záverečnej štvrťhodine vyskúšali aj hru bez brankárky. V ofenzíve sa ale trápili a desať minút pred koncom ich strata nabrala osemgólový rozmer (13:21). Iuventa mala tretí zápas až do záverečného hvizdu pevne v rukách a finále ukončila v najkratšom možnom čase.1993/94: Jaspol Partizánske1994/95: Slovan Duslo Šaľa1995/96: Slovan Duslo Šaľa1996/97: Slovan Duslo Šaľa1997/98: Slovan Duslo Šaľa1998/99: HC SCP Banská Bystrica1999/00: Slovan Duslo Šaľa2000/01: Slovan Duslo Šaľa2001/02: Slovan Duslo Šaľa2002/03: ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce2003/04: Slovan Duslo Šaľa2004/05: Slovan Duslo Šaľa2005/06: Iuventa Michalovce2006/07: Iuventa Michalovce2007/08: ŠKP Bratislava2008/09: ŠKP Bratislava2009/10: ŠKP Bratislava2010/11: Iuventa Michalovce2011/12: Iuventa Michalovce2012/13: Iuventa Michalovce2013/14: Iuventa Michalovce2014/15: Iuventa Michalovce2015/16: Iuventa Michalovce2016/17: Iuventa Michalovce