Hádzanárky Iuventy vyhrali tretie finále a získali 11. slovenský titul

Vladimíra Kišíková z Michaloviec v treťom zápase finále play off MOL ligy v hádzanej žien o majstra SR HK Slovan Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce v Šali v sobotu 19. mája 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

HK Slovan Duslo Šaľa - Iuventa Michalovce 25:27 (13:14)



zostava a góly Šale: Haládiková, Ladicsová, Krebsová - Trochtová 5, Rácková 1, Špendlová, Königová 1, Pócsíková 3/1, Greštiaková, Bahýlová 10/1, Némethová 2, Vargová 1, Kurňavová, Tisajová, Bujnochová 2



zostava a góly Iuventy: Muliková, Antičová - Holešová 5, Kišíková 5, Rebičová 1, Trúnková 3, Habánková, Janičičová, Holejová 4/1, Wollingerová, Holubová, Bajčiová, Fiľková-Trehubová 8/1, Čovičová 1



Rozhodovali: Mandák a Rudinský, vylúčené: 2:6, ČK: 58. Wollingerová, 7m hody: 5/2 - 3/2, 700 divákov



/konečný stav série 0:3, Iuventa obhájila titul/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šaľa 19. mája (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce sú ôsmykrát za sebou majsterkami Slovenska. V treťom finálovom dueli play off vyhrali v sobotu na palubovke HK Slovan Duslo Šaľa 27:25 a v sérii triumfovali suverénne 3:0. Pre zverenky trénera Jána Packu to je rekordný 11. titul v histórii, šiestykrát v rade vybojovala Iuventa domáce double. Šaľa čaká na svoj jubilejný desiaty ligový primát už 13 rokov, naposledy sa tešila v sezóne 2004/2005.Oba tímy sa v úvodných desiatich minútach tretieho finále striedali vo vedení. Domáce gólovoTrochtová s Bujnochovou, ako prvá sa ale do dvojgólového náskoku dostala Iuventa - v 13. minúte viedla 7:5. Nasledovali ale dve vylúčenia na strane hostí a Šaľa otočila skóre na 8:7 vo svoj prospech. Za stavu 10:10 prišla silná päťminútovka Michaloviec - po dva góly zaznamenali Fiľková-Trehubová a Holešová a zariadili pre svoj tím štvorgólový náskok. Hrozivé manko domáce najmä zásluhou Bahylovej ešte do polčasu skresali na rozdiel jedného gólu (13:14).Vstup do druhého dejstva vyšiel lepšie Iuvente, presný zásah Wollingerovej v 33. minúte znamenal stav 16:13 pre hostky. Michalovce si potom držali náskok dvoch-troch gólov, viacerými skvelými zákrokmi sa pod to podpísala brankárka Antičová. Ani ona však nezabránila trojgólovej šnúre Dusla, ktorá v 44. minúte znamenala vyrovnanie na 19:19. Štvrťhodinu pred koncom odskočila Iuventa na 22:20, na výroky rozhodcov neprimerane reagoval kouč domácich Lukačin a vyslúžil si pre svoj tím dvojminútový trest. Vyrovnaný duel priniesol logicky aj dramatický finiš - Bahýlová tri minúty pred koncom svojim desiatym gólom vyrovnala na 25:25. Šaľa ale v závere nezvládla presilovku, v ktorej naopak inkasovala a Iuventa sa tak tešila z ďalšieho titulu.