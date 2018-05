Hádzanárky SR čaká kľúčový dvojzápas, Poloz sa chce rozlúčiť postupom

Na snímke tréner slovenských hádzanárok Dušan Poloz. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Priebežná tabuľka 2. kvalifikačnej skupiny:



1. Čierna Hora 4 4 0 0 106:82 8

2. Poľsko 4 2 0 2 112:92 4

3. SLOVENSKO 4 2 0 2 84:90 4

4. Taliansko 4 0 0 4 66:104 0



Nominácia SR na zápasy s Čiernou Horou a Poľskom:



Brankárky: Lucia Gubiková (Bemaco Prešov), Adriana Medveďová (HC Dunareila Braila)

Pivotky: Eva Minárčiková (DHC SOKOL Poruba), Kristína Pastorková (HC Veselí nad Moravou)

Krídla: Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa), Alžbeta Rechtorisová (DHC SOKOL Poruba)Mária Holešová (Iuventa Michalovce), Annamária Patrnčiaková (Hodonín)

Spojky: Veronika Habánková, Marianna Rebičová, Tetjana Fiľková-Trehubová (všetky Iuventa Michalovce), Karin Bujnochová (HK Slovan Duslo Šaľa), Simona Szarková (Baník Most), Martina Školková (Cercle DIJON), Eva Veselková (UHC Eggenburg), Monika Rajnohová (HAC Le Havre)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 30. mája (TASR) - Hádzanárky Slovenska nastúpia vo štvrtok od 19.00 na kľúčový zápas kvalifikácie ME 2018. Proti lídrovi skupiny Čiernej Hore im pôjde o udržanie si šance na postup, zároveň to bude aj domáca rozlúčka trénera Dušana Poloza. Svojmu nasledovníkovi chce zanechať tím s vizitkou postupujúceho na ME, k tomu však jeho zverenky potrebujú zaskočiť zatiaľ nezdolaného favorita.Slovenky majú po štyroch odohraných zápasoch štyri body, rovnako ako druhé Poľky. Ak ich chcú predbehnúť, nesmú vo štvrtok prehrať.uviedol tréner Dušan Poloz. V prvom vzájomnom zápase v Čiernej Hore vyhralo domáce družstvo 24:23, Slovenky však podali výkon, ktorý by rady zopakovali, avšak so šťastnejším koncom.prezradil Poloz.Aj samotné hráčky sa chcú ešte popasovať o účasť na záverečnom turnaji vo Francúzsku. Domáce prostredie v zápase s Čiernou Horou môže byť výhodou.uviedla brankárka Adriana Medveďová, ktorú doplnila Mária Holešová:Štvrtkový zápas s Čiernou Horou bude domácou rozlúčkou trénera Dušana Poloza, ktorý pri družstve končí. Posledným zápasom bude, bez ohľadu na výsledok, nedeľný duel v Poľsku.povedal Poloz.Na európsky šampionát postúpia prvé dva celky a najlepší tím z tretích miest všetkých skupín.