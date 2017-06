Hádzanárky SR čaká proti Švajčiarkám generálka na Maďarsko

Na snímke tréner slovenských hádzanárok Dušan Poloz. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Nominácia hádzanárok Slovenska na II. fázu kvalifikácie MS 2017 proti Maďarsku (10. júna o 17.00 h v Debrecíne a 14. júna o 18.00 h v Bratislave):



brankárky: Adriana Medveďová (Iuventa Michalovce), Lucia Gubiková (Bemaco Prešov)

pivotky: Eva Minárčiková (DHC Sokol Poruba/ČR), Kristína Pastorková (SHK Veselí nad Moravou/ČR)

krídelníčky: Lýdia Jakubisová (Thüringer HC/Nem.), Lucia Mikulčík (DHK Baník Most/ČR), Alžbeta Rechtorisová (DHC Sokol Poruba/ČR), Mária Holešová (Iuventa Michalovce)

spojky: Martina Školková (Cercle Dijon Bourgogne/Fr.), Julia Kučerová (Kisvárdai KC/Maď.), Simona Szarková (DHK Baník Most/ČR), Alica Kostelná (DHC Sokol Poruba/ČR), Veronika Habánková, Marianna Rebičová (obe Iuventa Michalovce), Sofia Demajová (Bemaco Prešov), Monika Rajnohová (HK AS Trenčín)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 5. júna (TASR) - Hádzanárky Slovenska sa v týchto dňoch pripravujú na dvojzápas kvalifikácie MS 2017 proti Maďarsku. Generálkou na sobotňajší duel v Debrecíne bude stretnutie so Švajčiarskom, ktoré zverenky Dušana Poloza odohrajú v utorok v Michalovciach. Súperky Sloveniek sa prezentujú podobným štýlom ako Maďarky, no jedným zo zámerov slovenských reprezentantiek bude neukázať všetky silné stránky.Prípravný duel so Švajčiarskom víta Poloz o to viac, že tento súper sa herným štýlom podobá Maďarsku:Slovenky sa do Michaloviec presunuli v nedeľu. Dovtedy boli tri dni vo vysokohorskom prostredí v Štrbskom Plese, kde absolvovali viacero aktivít. Postupne sa však už začnú koncentrovať na dôležitý dvojzápas s Maďarskom. Stretnutia v Debrecíne v sobotu 10. júna a o štyri dni neskôr v Bratislave rozhodnú o ich účasti na MS 2017. Duel so Švajčiarskom bude vítanou generálkou, pri ktorej však domáce reprezentantky neodkryjú všetky zbrane.prezradil pre TASR Poloz.Jednou z opôr slovenského družstva v zápasoch proti Maďarsku by mala byť spojka Monika Rajnohová.uviedla pre TASR Rajnohová.