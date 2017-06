Hádzanárky SR chcú Maďarky v baráži prekvapiť, Poloz: Favorit je jasný

Na snímke Dušan Poloz. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

II. fáza kvalifikácie MS 2017:



Prvý zápas:

Maďarsko - Slovensko (sobota 10. júna, 17.00, Debrecín)



Odveta:

Slovensko - Maďarsko (streda 14. júna, 18.00, Bratislava)



Ďalšie barážové dvojice európskej kvalifikácie MS 2017 (prvé zápasy 9. a 10. júna - odvety 13. až 15. júna 2017):



Taliansko - Srbsko

Čierna Hora - Bielorusko

Rusko - Poľsko

Rumunsko - Rakúsko

Ukrajina - Španielsko

Chorvátsko - Slovinsko

Česko - Turecko

Macedónsko - Švédsko

Michalovce 9. júna (TASR) - Hádzanárky Slovenska odohrajú v sobotu o 17.00 h v Debrecíne prvý duel barážového dvojzápasu o MS 2017 proti Maďarsku. Hráčky majú za sebou desaťdňový prípravný blok, ktorý si spestrili viacerými aktivitami i prípravným zápasom so Švajčiarskom (25:23). Hlavným zámerom bolo pripraviť tím tak, aby Maďarky dokázal zaskočiť už na ich palubovke. Tréner Dušan Poloz si ale uvedomuje, že proti favoritovi dvojzápasu to bude mimoriadne náročné.Slovenky veľmi túžia po účasti na MS 2017 v Nemecku (1.-17. decembra), no v ceste za týmto cieľom im stojí silný súper. Maďarky budú v pozícii favorita a to sa pokúsia potvrdiť už v prvom zápase.uviedol pre TASR tréner SR Dušan Poloz.Jeho zverenky v utorok odohrali v Michalovciach prípravný duel so Švajčiarskom, ktorý síce vyhrali 25:23, no podľa trénera sa prezentovali bojazlivým pohybom. Poloz verí, že si hráčky vstúpia do svedomia, inak dostanú "nakladačku" a šanca do odvety bude minimálna.poznamenal tréner SR.Maďarky sú podľa Poloza favoritom dvojzápasu, no nie nezdolateľným. O tom, že sa s nimi dá hrať, sa na vlaňajších ME presvedčili Češky, ktoré zvíťazili 27:22. Práve tento výsledok môže byť pre slovenský tím určitým návodom. Maďarky vtedy podľa Poloza podcenili súpera.pridal Poloz zaujímavú úvahu.Slovenkám pôjde v sobotu v Debrecíne o čo najlepší výsledok pred stredajšou odvetou v Bratislave. Tá sa bude hrať počas veľkého hádzanárskeho sviatku, keď sa v jeden deň predstavia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu oba reprezentačné A-tímy SR.poznamenala spojka Simona Szarková.Maďarky sa naladili na baráž jasným triumfom v prípravnom dueli s Rumunskom 31:21.konštatoval kouč Rasmussen, no v varoval, že jeho tím je decimovaný zraneniami.Svetový šampionát 2017 sa bude hrať v šiestich mestách v Nemecku v termíne 1. až 17. decembra. Z baráže si postup zabezpečí deväť víťazov súbojov systémom doma-vonku. Účasť už má z Európy isté Nemecko ako organizátor, obhajca titulu Nórsko a aj semifinalistky ME 2016 Francúzsko, Dánsko a Holandsko.Slovenky na MS štartovali naposledy ešte v roku 1995 v Rakúsku a Maďarsku, kde obsadili 12. miesto. V roku 2014 sa predstavili na ME v Chorvátsku a Maďarsku s rovnakým umiestnením.