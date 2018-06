Hádzanárky SR do Poľska o malý zázrak, pre Poloza to bude rozlúčka

Na snímke uprostred tréner Slovenska Dušan Poloz, vpravo hráčka Slovenska Martina Školková. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Tabuľka 2. kvalifikačnej skupiny:



1. Čierna Hora 5 5 0 0 133:106 10 - istý postup na ME

2. Poľsko 5 3 0 2 145:117 6

3. SLOVENSKO 5 2 0 3 108:117 4

4. Taliansko 5 0 0 5 91:137 0



ďalší program 2. kval. skupiny



sobota, 2. júna, Čierna Hora - Taliansko /17.30/

nedeľa, 3. júna, Poľsko - SLOVENSKO /18.30/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Michalovce 1. júna (TASR) - Po prehre s Čiernou Horou sú šance slovenských hádzanárok na postup na ME podmienené 10-gólovým víťazstvom nad Poľskom. Posledný domáci kvalifikačný zápas nezvládli, podľa trénera Dušana Poloza ich duel nezastihol v ideálnej forme. Kormidelníka SR čaká v nedeľu v Poľsku rozlúčka so slovenským tímom a rád by ju okorenil vytúženým víťazstvom a postupom.Slovenky chceli zopakovať výkon z prvého vzájomného zápasu, keď v Čiernej Hore prehrali o jediný gól. Doma však potrebovali vyhrať. Bolo jasné, že bez ohľadu na výsledok sa o druhom postupujúcom rozhodne v nedeľu v Poľsku. Prehra Sloveniek (a neskoršia výhra Poľska nad Talianskom) však dostala Polozove zverenky do situácie, keď v Poľsku musia vyhrať o 10 gólov, keďže tomuto súperovi predtým podľahli o 9.uviedla pre TASR skúsená spojka Martina Školková.Domáce reprezentantky držali s favorizovaným súperom krok najmä v prvom polčase. V jeho úvode viedli 2:0, no v ďalšom priebehu sa už do náskoku nedostali a iba doťahovali manko. Viackrát stiahli na remízu, ale slabší výkon v úvode druhého polčasu ich stál lepší výsledok.uviedol Poloz.Pre českého trénera je koniec kvalifikácie ME zároveň aj záverom pôsobenia pri slovenskom tíme. Po piatich rokoch opustí reprezentačnú scénu a povedie mužov HC ROBE Zubří.dodal Poloz.