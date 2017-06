Hádzanárky začali II. fázu kvalifikácie prehrou s Maďarskom

Na snímke hráčky Slovenska, vľavo tréner Dušan Poloz pred prvým zápasom II. fázy kvalifikácie MS 2017 v hádzanej žien Maďarsko - Slovensko v Debrecíne 10. júna 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

II. fáza kvalifikácie MS 2017, 1. zápas:



Maďarsko - Slovensko 28:19 (14:8)



rozhodovali: Pavičevič a Raznatovič (obaja Č. Hora), TH: 5/4 - 4/2, vylúčené: 3 - 8, ŽK: 2:2, 3822 divákov.



zostavy a góly:



Maďarsko: Birová, Januriková - Szöllösi-Zacsiková 4, Schatzlová 6, Kovacicsová 2, Harsfalviová 1, Görbiczová 9, Kisfaludyová, Klivinyiová, Sirianová, Bodiová 3, Szekeresová, Mayerová 2, Palos-Bognárová, Lukacsová, Tothová 1



Slovensko: Gubiková, Medveďová - Bujnochová, Rajnohová, Rebičová 1, Rechtorisová 2, Habánková, Pastorková 2, Holešová 1, Kučerová 1, Szarková, Mikulčik 1, Jakubisová 3, Školková 6, Olšovská 1, Minarčíková 1.

hlasy:



Dušan Poloz, tréner SR: "Očakávania náročného zápasu sa naplnili. Zápas sme neodohrali úplne najhoršie, ale inkasovali sme 5-6 úplne zbytočných gólov po našich chybách. Maďarky hrali to, čo sme očakávali. Majú niekoľko individualít, ktoré ten zápas rozhodli. My sme potrebovali, aby viacero hráčok podalo fantastické výkony, no to sa nepodarilo. Zápas sa zlomil na konci prvého polčasu. Za stavu 10:8 sme spravili dve zbytočné chyby v obrane, k tomu zbytočné vylúčenie a výsledkom toho boli inkasované góly."



Martina Školková, spojka SR: "Vedeli sme, že Maďarky budú doma silné a budú chcieť mať zápas vo svojej réžii. Väčšiu časť prvého polčasu sme hrali celkom dobre, no nevyšiel nám záver. V druhom polčase sme im dávali veľakrát jednoduché lopty a to bola voda na ich mlyn. Prestali sme útočiť na bránku, viac sme váhali. Postupne aj dochádzali sily, prehrávali sme súboje a mali sme aj viac vylúčených. Výsledok už nezmeníme, no v odvete chceme ukázať svojim fanúšikom, že vieme hrať omnoho lepšie."



Lucia Gubiková, brankárka SR: "Nikto z nás nečakal ľahký zápas. Dúfali sme, že to zvládneme lepšie a nepôjdeme domov s takýmto gólovým rozdielom. Mali sme viacero fáz, v ktorých nám to išlo v obrane i v útoku, ale zároveň aj také, v ktorých sme spravili mnoho hlúpostí."



Veronika Habánková, spojka SR: "Bol to ťažký súper. Vedeli sme, do čoho ideme. Podľa mňa sme si však nezaslúžili prehrať o deväť gólov. Naša obrana bola v mnohých fázach priam famózna, no doplatili sme na mnohé chyby. Naše brankárky pochytali veľa výborných striel, no pri iných situáciách nám neprialo aj šťastie. Pred sebou máme 60 minút a verím, že v odvete nám pomôžu aj diváci."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Debrecín 10. júna (TASR) - Hádzanárky Slovenska prehrali v prvom zápase II. fázy európskej časti kvalifikácie MS 2017 s Maďarskom 19:28. Slovenky v Debrecíne vzdorovali súperkám do 26. minúty, no favoritky zápasu si následne vypracovali výrazný náskok, ktorý v druhom polčase ešte zvýšil. Slovenky tak budú v odvete doťahovať 9-gólové manko. Tá je na programe v stredu 14. júna o 18.00 h v Bratislave.Slovenky sa v úvode zápasu ťažšie presadzovali a aktívna obrana súpera im robila veľké problémy. Prvý gól dosiahli až v 7. minúte, keď na 2:1 upravila Školková. Brankárka domáceho družstva Birová následne viackrát podržala svoj tím, ktorý dvomi rýchlymi gólmi v 8. minúte odskočil na 4:1. Slovenky sa však viackrát sa dotiahli na rozdiel dvoch gólov. Proti favoritovi zápasu sa v prvom polčase prezentovali pozornou hrou v defenzíve, no Maďarky mali aj tak navrch. Dôležitý moment priniesla 26. minúta. V nej Szarková za stavu 10:8 namierila iba do žrde, čím akoby urazila šťastenu. Maďarky pridali krátko na to dva góly a do konca prvého polčasu narástol ich náskok už na šesť gólov - 14:8.Slovenkám úvod druhého dejstva vôbec nevyšiel a po sérii nepremenených príležitostí prehrávali v 34. minúte už o 10 - 18:8. Dlhý úsek bez streleného gólu ukončila až Školková v 35. minúte (18:9). Zverenky Dušana Poloza následne ožili, niekoľkokrát znížili, ale výrazným náskokom povzbudené Maďarky to nevyviedlo z rytmu. Za výrazného stavu 22:14 zaostávali Slovenky najmä v zakončení, keď viackrát neuspeli z výhodných streleckých pozícií. Maďarky sa snažili o čo najvyšší náskok. Pred odvetou si napokon vytvorili 9-gólový náskok.