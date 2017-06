Hahn: EÚ bude ďalej podporovať európsku integráciu západného Balkánu

Eurokomisár pre susedskú politiku a rozšírenie Johannes Hahn, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. júna (TASR) – Európska integrácia štátov západného Balkánu je aj v záujme EÚ, vyhlásil dnes eurokomisár EÚ pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozširovaní Johannes Hahn. Minulý týždeň navštívil Srbsko a Čiernu Horu. Dnes sa v Bruseli stretne s novým macedónskym prezidentom Zoranom Zaevom.uviedol Hahn. Pripomenul, že je to aj v záujme Európskej únie, ktorá chce mať na Balkáne stabilných politických a obchodných partnerov.Po minulotýždňovej návšteve Balkánu skonštatoval, že Srbsko a Čierna Hora napredujú v prístupových rokovaniach. Podgorica momentálne s Úniou rokuje o 26 kapitolách a Srbsko o ôsmich z celkovo 35 prístupových kapitol.Dnes príde do Bruselu macedónsky premiér Zoran Zaev. Okrem Hahna sa stretne s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Federicou Mogheriniovou a predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom.uviedol Hahn. Pre politickú krízu a pol roka trvajúcemu bezvládiu sprevádzanému protestmi Skopje nedokázalo prijímať potrebné reformy. Počas najbližších týždňov tam má Únia vyslať svojich expertov, ktorí vláde pomôžu pri reformnom úsilí.Zaev sa stal premiérom v máji po mesiacoch politického patu, ktorý nastal po decembrových predčasných voľbách. Sprostredkovala ich Únia a uskutočnili sa po dvojnásobnom odklade. Vnútropolitická kríza v Macedónsku vypukla v roku 2015, keď opozícia obvinila vládu premiéra Nikolu Gruevského z nelegálneho odpočúvania približne 20.000 ľudí. Nasledovali rozsiahle protesty.V súvislosti s Kosovom, kde boli v nedeľu predčasné parlamentné voľby, eurokomisár odkázal, že v utorok vyjde správa pozorovateľov EÚ vyslaných do tejto balkánskej krajiny. Vyjadril nádej, že Prištine sa podarí rýchlo vytvoriť novú vládu.Eurokomisár privítal, že v nedeľu začal platiť medzi EÚ a Ukrajinou bezvízový styk. Označil to za úspešný príklad politiky Východného partnerstva, do ktorého Únia zaraďuje aj Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžan. Hahn avizoval, že v novembri bude po prvý raz summit Východného partnerstva v Bruseli.Hahn chce o svojej agende – prístupových rokovaniach do EÚ a východnom partnerstve - novinárov odteraz informovať pravidelne každý mesiac.