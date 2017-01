Halák na farme s čistým kontom, tréner Thompson: Bol ako stena

Brankár Jaroslav Halák Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 26. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák vychytal svoje prvé čisté konto od presunu do farmárskej American Hockey League (AHL). V zápase Bridgeport Sound Tigers - Providence Bruins zneškodnil všetkých 22 striel hostí a výrazne tak pomohol domácemu tímu k víťazstvu 1:0 po predĺžení.Halák, ktorého vyhlásili za druhú hviezdu stretnutia, vyzdvihol kolektívny výkon celého mužstva.povedal pre CT Post 31-ročný brankár, ktorého poslal klub NHL New York Islanders po nepresvedčivých výkonoch na farmu v závere minulého roka.V prvej tretine čelil Halák iba jednej strele, v druhej už mal viac práce. Hráči Providence v nej zatlačili domácich počas troch presiloviek, trikrát zachránila Slováka žŕdka, ale náporu odolal. V zápase úspešne kryl aj dve strely krajana Petra Cehlárika.poďakoval sa Halák spoluhráčom.Bývalý brankár Montrealu či St. Louis má od svojho príchodu do AHL 92-percentnú úspešnosť zákrokov a drží si priemer 2,06 inkasovaného gólu na zápas. Po poslednom zápase ho pochválil aj tréner Bridgeportu Brent Thompson: "