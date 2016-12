Haláka si z waiver listiny nikto nestiahol, ide na farmu

Jaroslav Halák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. decembra (TASR) - Klub NHL New York Islanders poslal v sobotu slovenského hokejového brankára Jaroslava Haláka do farmárskeho tímu Bridgeport Sound Tigers v nižšej AHL. Stalo sa tak po tom, čo o neho po zaradení na waiver listinu nechránených hráčov neprejavil záujem žiadny z ostatných klubov zámorskej profiligy.Islanders o zaradeni Haláka na waiver listinu informovali v piatok prostredníctvom oficiálneho účtu na Twitteri a zvyšné kluby NHL si ho z nej mohli stiahnuť v priebehu nasledujúcich 24 hodín. To sa nestalo, o čom v sobotu prostredníctvom sociálnej siete informoval novinár Arthur Staple zo zámorského denníka Newsday.Tridsaťjedenročný Halák v tejto sezóne nastúpil na 21 duelov, v ktorých mal priemer 3,23 inkasovaného gólu na zápas a percentuálnu úspešnosť zákrokov 90,4. Vedenie klubu s ním stratilo trpezlivosť po nevydarenom štvrtkovom zápase na ľade Minnesoty, keď inkasoval štyri góly z 24 striel aprehrali 4:6. Klub sa odteraz chce spoliehať na brankársku dvojicu Thomas Greiss a Jean-Francois Berube.Naposledy pôsobil Halák v nižšej zámorskej AHL ešte v sezóne 2006/2007. S Islanders má zmluvu až do konca budúcej sezóny, v tejto by mal podľa kontraktu zarobiť 4,75 a v budúcej 5 miliónov amerických dolárov. Do platového stropu sa v jeho prípade započítava suma 4,5 milióna a najmä to podľa zámorských médií odradilo iné kluby od jeho angažovania. V NHL predtým obliekal aj dresy Montrealu Canadiens, St. Louis Blues a Washingtonu Capitals. Do New Yorku prišiel v roku 2014.