Halákova premiéra v AHL nedopadla dobre, jeho tím prehral po nájazdoch

Brankár Jaroslav Halák Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. januára (TASR) - Jaroslav Halák má za sebou premiéru v drese Bridgeportu Sound Tigers v nižšej zámorskej hokejovej súťaži AHL. Slovenský brankár predviedol 30 úspešných zákrokov, ale jeho tím prehral v noci na štvrtok na ľade Springfieldu Thunderbirds 2:3 po samostatných nájazdoch. V rozstrele Haláka prekonali dvaja zo šiestich exekútorov.Haláka poslalo na farmu vedenie klubu NHL New York Islanders po tom, ako prežil deň na listine nechránených hráčov. Duel so Springieldom bol jeho prvým v AHL od 24. februára 2008, keď si obliekal dres Hamiltonu Bulldogs, rezervného tímu Montrealu Canadiens. Halák dlho držal svoje mužstvo v hre o víťazstvo, v riadnom hracom čase a predĺžení mal 93,8-percentnú úspešnosť zákrokov, no v nájazdoch ťahal Bridgeport za kratší koniec. Rozhodujúci nájazd premenil v šiestej sérii Tim Bozon. Halákovmu tímu patrí po tretej prehre za sebou aktuálne piate miesto v Atlantickej divízii a siedme vo Východnej konferencii AHL.