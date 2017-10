Halepová novou svetovou jednotkou, Cibulková vypadla z Top 10

Rumunská tenistka Simona Halepová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rebríček WTA k 9. októbru:



1. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6175 bodov, 2. (1.) Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) 6135, 3. (4.) Karolína Plíšková (ČR) 5605, 4. (3.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 5465, 5. (5) Venus Williamsová (USA) 4642, 6. (6.) Caroline Wozniacka (Dán.) 4640, 7. (8.) Jelena Ostapenková (Lot.) 4510, 8. (9.) Svetlana Kuznecovová (Rus.) 4005, 9. (15.) Caroline Garciová (Fr.) 3860, 10. (7.) Johanna Kontová (V.Brit.) 3795, 11. (10.) Dominika CIBULKOVÁ 3330, ..., 28. (28.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 1773, 108. (110.) Jana ČEPELOVÁ 571, 142. (136.) Viktória KUŽMOVÁ 408, 164. (167.) Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (všetky SR) 336

Nadal naďalej na čele rebríčka ATP, Gombos na 81. mieste

Rebríček ATP k 9. októbru:



1. (1.) Rafael Nadal (Šp.) 9875 bodov, 2. (2.) Roger Federer (Švaj.) 7505, 3. (3.) Andy Murray (V.Brit.) 6290, 4. (4.) Alexander Zverev (Nem.) 4400, 5. (5.) Marin Čilič (Chor.) 4155, 6. (6.) Novak Djokovič (Srb.) 4125, 7. (7.) Dominic Thiem (Rak.) 3925, 8. (9.) Stan Wawrinka (Švaj.) 3540, 9. (8.) Grigor Dimitrov (Bul.) 3455, 10. (11.) David Goffin (Bel.) 3055, ..., 81. (80.) Norbert GOMBOS 643, 110. (113.) Lukáš LACKO 514, 140. (142.) Martin KLIŽAN 413, 167. (170.) Jozef KOVALÍK 319, 177. (176.) Andrej MARTIN (všetci SR) 298

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 9. októbra (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová sa prvýkrát v kariére dostala na čelo rebríčka WTA. Stala sa v poradí 25. svetovou jednotkou v histórii a piatou v tomto roku po postupe do finále turnaja v Pekingu.Dvadsaťšesťročná Halepová je na čele renkingu so ziskom 6175 bodov, pred druhou Španielkou Garbine Muguruzovou-Blancovou má náskok 30 bodov. Na tretiu pozíciu sa posunula Češka Karolína Plíšková. Najlepšia slovenská singlistka Dominika Cibulková vypadla z top desiatky, aktuálne figuruje na jedenástej pozícii s 3330 bodmi. Magdaléna Rybáriková si udržala 28. miesto.Na čele tenisového rebríčka ATP figuruje aj naďalej Španiel Rafael Nadal s náskokom viac ako 2300 bodov pred druhým Švajčiarom Rogerom Federerom. Na treťom mieste je Brit Andy Murray.Zo Slovákov je najvyššie Norbert Gombos na 81. mieste. O tri miesta si polepšil Lukáš Lacko, aktuálne figuruje na 110. pozícii.