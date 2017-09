Halepová,Plíšková,Williamsová a Svitolinová sa kvalifikovali na MS WTA

Rumunská tenistka Simona Halepová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 26. septembra (TASR) - Rumunská tenistka Simona Halepová, Češka Karolína Plíšková, Američanka Venus Williamsová a Ukrajinka Jelina Svitolinová sa stali ďalšími istými účastníčkami MS WTA Tour v Singapure (22.-29. októbra). Pripojili sa tak ku svetovej jednotke Španielke Garbine Muguruzovej Blancovej. Informovala o tom oficiálna stránka WTA.Na prestížnom podujatí, na ktorom vlani triumfovala Slovenka Dominika Cibulková, sa predstaví osem najlepších hráčok v tohtoročnom hodnotení. Halepová bude štartovať na Masters štvrtýkrát za sebou. Pred tromi rokmi postúpila až do finále, v ktorom nestačila na Američanku Serenu Williamsovú. Plíšková si zabezpečila účasť v Singapure najmä vďaka výborným výsledkom v prvej polovici sezóny, zásluhou ktorých sa na jar dostala na vrchol ženského rebríčka. Venus Williamsová je šampiónka WTA Tour z roku 2008. Pre Svitolinovú to premiéra medzi "smotánkou".