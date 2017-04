Haleyová: Ak KĽDR zaútočia na vojenskú základňu, USA udrú

Na archívnej snímke protest proti jadrovej politike severokórejského lídra Kim Čong-una. Foto: TASR Foto: TASR

Washington 25. apríla (TASR) - Spojené štáty by mohli zaútočiť na KĽDR, ak severokórejská armáda napadne americkú vojenskú základňu, uskutoční skúšku interkontinentálnej balistickej strely alebo jadrovú skúšku. Vyhlásila to v pondelok americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová.Diplomatka v rozhovore pre spravodajskú stanicu NBC uviedla, že v prípade jedného z uvedených scenárov byPodľa juhokórejských činiteľov existuje možnosť, že Pchjongjang uskutoční svoj šiesty nukleárny test alebo prvú skúšku interkontinentálnej balistickej strely v týchto dňoch, keď KĽDR oslavuje 85. výročie založenia svojej armády.Haleyová však ocenila Čínu za snahy o vyvíjanie nátlaku na Severnú Kóreu, aby prestala s touto činnosťou. Zároveň skritizovala vodcu KĽDR Kim Čong-una ako nestabilného a paranoidného.Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa pracuje na získaní podpory pre kroky, ktoré by viedli k zastaveniu jadrového a raketového programu Severnej Kórey. Trump v tejto súvislosti v nedeľu hovoril s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a japonským premiérom Šinzóom Abem.KĽDR sa desaťročia horlivo usiluje umiestniť jadrovú hlavicu na interkontinentálnu balistickú strelu, schopnú zasiahnuť pevninu USA. Pchjongjang len vlani uskutočnil dve jadrové skúšky.