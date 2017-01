Haleyová: Trumpov cieľ je ukázať v OSN silu Spojených štátov

Veľvyslankyňa USA pri Organizácii Spojených národov Nikki Haleyová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. januára (TASR) - Nová veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Nikki Haleyová ohlásila dnes zmenu vystupovania Washingtonu v rámci svetovej organizácie. Cieľom Trumpovej vlády je ukázať silu Spojených štátov, využívať ich hlas a brániť spojencov.A pokiaľ ide o krajiny oponujúce Amerike,, vyhlásila Haleyová.Spojené štáty podľa bývalej guvernérky štátu Južná Karolína, ktorá pochádza z rodiny prisťahovalcov z Indie,na svojich oponentov.Haleyová sa postavila pred zástupcov médií dnes ihneď po prvom príchode do sídla Organizácie Spojených národov. Svoje odporúčania predloží 45-ročná politička generálnemu tajomníkovi Antóniovi Guterresovi.Podľa Haleyovej nastal čas pozrieť sa na OSN "novým pohľadom" a USA chcú zlepšiť všetko, čo funguje, a pokúsia sa obnoviť to, čo nefunguje.dodala.Haleyová sa stretne s Guterresom aj preto, aby sa z pohľadu USA pozrela na funkčné stránky 193-člennej organizácie, ako aj na to, čo nefunguje.Trump už skôr na Twitteri zverejnil svoj názor na OSN: organizácia má podľa nehoSpojené štáty v súčasnosti prispievajú do rozpočtu mierových aktivít OSN 28 percentami, čo je najväčší podiel spomedzi všetkých členských štátov.