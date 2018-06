Hall: Návrhy školských zákonov majú viaceré nedostatky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 8. júna (TASR) – Schválením návrhu zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré budú v Národnej rade SR predmetom 2. a 3. čítania, hrozí zníženie transparentnosti a odbornosti hodnotenia kvality vysokých škôl. Uviedla to v piatok počas tlačovej konferencie riaditeľka projektu To dá rozum Renáta Hall.Podľa nej je súčasne ohrozená objektívnosť financovania výskumnej a vývojovej činnosti vysokých škôl na Slovensku. Iniciatíva To dá rozum identifikovala v uvedených právnych normách nedostatky, týkajúce sa dvoch oblastí, a to nezávislosť a odbornosť hodnotenia vzdelávania a výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti vysokých škôl. Hall uviedla, že napriek deklarovaným snahám ministerstva školstva zvýšiť nezávislosť hodnotenia kvality vysokých škôl, predložené právne normy predpokladajú presný opak, teda podstatné zvýšenie vplyvu ministerstva na hodnotenie kvality vysokých škôl.povedala Hall.Zákon podľa Hall predpokladá zrušenie Akreditačnej komisie a jej nahradenie Akreditačnou agentúrou a komisiou pre hodnotenie výskumnej, umeleckej a vývojovej činnosti s nejasnými kritériami výberu jej členov. Podľa iniciatívyNedostatok iniciatíva vidí aj v návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, a to v spôsobe nominácií členov Výkonnej rady novej Akreditačnej agentúry.uviedla iniciatíva.Hall poukázala aj na návrh novely školského zákona z dielne poslancov SNS, v rámci ktorej sa majúSúčasné znenie zákona dovoľuje školám a školským zariadeniam vybrať si predmet experimentálneho overovania, podľa návrhu novely zákona budú školy môcť overovať len to, čo bude v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania určenými ministerstvom školstva.Nedostatkom novely zákona je podľa Petra Dráľa z iniciatívy To dá rozum aj centralizácia výberu odborných garantov experimentálneho overovania.poznamenal Dráľ. Ako doplnil, predpokladaný návrh je v rozpore s akoukoľvek podporou vlastnej aktivity kvalitných vyučujúcich a škôl, ktorí dokážu navrhnúť, realizovať a za pomoci odborného garanta, s ktorým si rozumejú a komunikujú v profesionálnom partnerskom vzťahu overovať svoje návrhy. Rovnako ani s týmto návrhom novely školského zákona nesúhlasí.