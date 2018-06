Hamburg ako prvý zakázal vjazd dieselov na dva vyťažené úseky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 1. júna (TASR) - Hamburg ako prvé nemecké mesto uzatvoril dva najzahltenejšie úseky pre staršie dieselové vozidlá, a to osobné aj nákladné. Ide približne o dvojkilometrový úsek.Polícia podľa svojho hovorcu zatiaľ plánuje previnilcov ušetriť, no od utorka 5. júna bude náhodným výberom kontrolovať vozidlá. To však neznamená, že hliadky nemôžu aj skôr zastaviť dieselové auto, ak očividne pôjde o starší model, ktorý nespĺňa emisnú normu Euro 6.Zatiaľ však nebudú ukladať pokuty, spočiatku budú vodičov upozorňovať na porušenie zákazu vjazdu. Ako uviedol predstaviteľ Dopravného riaditeľstva Karsten Wegge, následne budú previnenie pokutovať sumou 25 eur pre vodiča osobného auta a 75 eur pre vodiča nákladného vozidla. Prvé veľké kontroly plánuje polícia o dva až tri týždne.Spolkový správny súd pred tromi mesiacmi rozhodol o prípustnosti zákazov vjazdu dieselových vozidiel. Hamburg toto rozhodnutie využil a od 31. mája zakázal vjazd starších naftových áut na dvoch úsekoch: na 600 metroch Max-Brauer-Allee nesmú jazdiť osobné ani nákladné vozidlá, na úseku 1,6 kilometra na ulici Stresemannstraße platí zákaz len pre nákladiaky. Obidva úseky patria medzi najviac znečistené a opakovane tu dochádza k prekročeniu limitných hodnôt oxidov dusíka.