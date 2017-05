Hamburgu bude do konca sezóny chýbať zranený brankár Adler

Na archívnej snímke brankár Hamburgu René Adler (vpravo), hráč Bayernu Arjen Robben (v strede) a hráč Hamburgu Mergin Mavraj (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub SV Hamburg sa musí do konca sezóny zaobísť bez služieb zraneného brankára Reneho Adlera." uviedol podľa agentúry DPA klub na svojom konte na sociálnej sieti Twitter.Adler si začiatkom apríla zranil rebrá v bundesligovom zápase s Borussiou Dortmund a odvtedy nehral. Medzi žrďami tak nastupuje jeho dvojka Christian Mathenia, ktorý sezónu dochytá. Hamburg sa trápi a aktuálne mu patrí až 16. miesto tabuľky, ktoré by klub odsúdilo na baráž o udržanie sa v Bundeslige. Hamburg je jediným pôvodným bundesligovým klubom, ktorý z najvyššej súťaže nikdy nevypadol. V posledných troch sezónach však dvakrát bojoval o záchranu v baráži. Do konca sezóny čakajú HSV dva zápasy - vonku na ihrisku Schalke a doma s Wolfsburgom.