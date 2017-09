Hamé chystá ďalšie investície a rozšírenie sortimentu DOMA Prešov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Prešov 7. septembra (TASR) – Potravinárska spoločnosť Hamé plánuje investovať do modernizácie výrobného závodu DOMA v Prešove. Chystá tiež výrazné rozšírenie sortimentu najväčšieho slovenského výrobcu majonéz, omáčok, dresingov a tatárskych omáčok, ktorý by sa mal stať kľúčovým zástupcom Hamé pre chladený sortiment na Slovensku.uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Hamé Slovakia Ľubomír Preclík.Prešovský závod bude rozširovať sortiment o ďalšie druhy dresingov a omáčok a značka DOMA obohatí svoje portfólio aj o úplne nový sortiment - chladené hotové jedlá. Spoločnosť má zámer expandovať do zahraničia, už vyvinuli nové produkty pre maďarský trh.zdôraznil generálny riaditeľ celej skupiny Hamé Martin Štrupl.Spoločnosť trápia niektoré ochranárske tendencie a uzatváranie trhov, tak na Slovensku, ako aj na iných európskych trhoch.dodal Štrupl.Čisté tržby Hamé (tržby očistené od bonusov a trade marketingu) na Slovensku za prvých šesť mesiacov tohto roku vzrástli na 16,7 milióna eur, medziročne sa tak v prvom polroku zvýšili o päť percent. V minulom roku dosiahli čisté tržby na Slovensku 34,6 milióna eur. Celkový predaj spoločnosti Hamé na všetkých trhoch dosiahol v prvom polroku 93,922 milióna eur.Najväčší podiel predaja Hamé na Slovensku v prvej polovici roku mali trvanlivé mäsové výrobky, ako sú paštéty, mäsové konzervy a hotové jedlá na čele s radou EasyCup v praktických obaloch do mikrovlnnej rúry. Tržby za predaj týchto produktov vzrástli medziročne takmer o desatinu. Sladká výroba Hamé zaznamenala tiež výrazný nárast predaja, pričom záujem o džemy a lekváre sa v prvej polovici roka zvýšil o viac ako 25 %.