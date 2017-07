Hamilton sa radoval v Silverstone, defekt Vettela v predposlednom kole

Britský jazdec tímu Mercedes AMG Lewis Hamilton na trati počas Veľkej ceny Veľkej Británie na okruhu v Silvestone 16. júla 2017. Foto: TASR/AP Britský jazdec tímu Mercedes AMG Lewis Hamilton na trati počas Veľkej ceny Veľkej Británie na okruhu v Silvestone 16. júla 2017. Foto: TASR/AP

Silverstone 16. júla (TASR) - Domáci Lewis Hamilton na Mercedese triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Veľkej Británie F1 v Silverstone. Držiteľ pole position uspel na desiatom podujatí sezóny spôsobom štart - cieľ. Druhý skončil jeho fínsky tímový kolega Valtteri Bottas, ktorý štartoval až z deviatej pozície, tretie miesto obsadil Bottasov krajan Kimi Räikkönen s Ferrari.Tridsaťdvaročný Hamilton dosiahol štvrté prvenstvo v ročníku a 57. v kariére. Na VC Veľkej Británie sa radoval po štvrtý raz za sebou a celkovo vyrovnal rekordérov Jima Clarka a Alaina Prosta, všetci traja majú na konte päť úspechov. V polovici sezóny je rozdiel medzi nemeckým lídrom šampionátu Sebastianom Vettelom na Ferrari, ktorý finišoval až siedmy po defekte v predposlednom kole, a priebežne druhým Hamiltonom iba jediný bod.Bottas i Daniel Ricciardo (Red Bull) štartovali o päť priečok nižšie, oboch potrestali za výmenu prevodovky. Po technických problémoch a odstúpení Renaultu Jolyona Palmera museli jazdci absolvovať aj druhé zahrievacie kolo. To neprospelo Vettelovmu automobilu, z ktorého sa na štarte dymilo. Po otváracích súbojoch sa pred Vettela dostal na tretiu priečku Max Verstappen s Red Bullom, Räikkönen si udržal druhé miesto. Hamilton využil zápolenie za sebou a okamžite začal zvyšovať svoj náskok na čele. Jeho rozlet nakrátko pribrzdilo bezpečnostné vozidlo po kontakte tímových kolegov z Toro Rosso, Daniil Kvjat vyradil Carlosa Sainza.Po reštarte sa Bottas prepracoval už na piate miesto. Vettel zaútočil na konci trinásteho z 51 kôl a takmer si prinavrátil tretie miesto, ale Verstappen sa ešte tesne ubránil. Verstappen zareagoval na stratégiu Vettela a jedno kolo po súperovi tiež zamieril do boxov, Nemcovi to vyšlo lepšie a vďaka boxom sa opäť dostal na tretí post. Hamilton mal už desaťsekundový náskok a na trať sa vrátil na čele pred Bottasom, ktorý z popredných pilotov čakal na zastávku najdlhšie. Vettel odolal v 43. kole atakom Bottasa, no o jedno neskôr už konkurent zapol systém DRS a poľahky ho predstihol. Veľké ťažkosti s obutím mal Räikkönen, v predposlednom kole ho zničená ľavá pneumatika prinútila zájsť si po novú, no defekt postihol o pár sekúnd neskôr aj Vettela. Nemec doplatil na skorú zastávku, v závere už jeho opotrebované pneumatiky nestíhali, vyvrcholilo to defektom a prepadom na siedmu priečku.Nasledujúca Veľká cena Maďarska sa na budapeštianskom Hungaroringu uskutoční v nedeľu 30. júla. Európska časť kalendára 2017 potom vyvrcholí v Belgicku a Taliansku.