Hamilton so Studeničom prehral v boji o finále na Memorial Cupe

Marián Studenič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Regina 26. mája (TASR) - Vo finále jubilejného 100. ročníka prestížneho juniorského turnaja Memorial Cup sa predstaví iba jeden slovenský hokejista. Marián Studenič s Hamiltonom Bulldogs totiž neuspel v noci na sobotu v dueli o postup do finále, jeho tím prehral s domácim klubom Regina Pats 2:4.Regina narazí v noci na pondelok v súboji o trofej na Acadie-Bathurst Titan, ktorý ako najlepší tím základnej fázy postúpil do finále priamo. Za Acadie-Bathurst hrá aj slovenský obranca Michal Ivan.Na Memorial Cup-e súťažia šampióni troch vetiev kanadskej juniorskej CHL plus klub z usporiadateľského mesta. Regina vyhrala pohár v klubovej histórii už štyrikrát, naposledy však ešte v roku 1974. Titan zabojuje o svoju druhú trofej.