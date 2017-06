Hamilton triumfoval na Veľkej cene Kanady. Znížil náskok Vettela

Britský jazdec tímu Mercedas AMG Lewis Hamilton. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Montreal 11. júna (TASR) - Britský jazdec Mercedesu Lewis Hamilton sa stal suverénnym víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Kanady motoristickej F1. Na druhom stupienku skončil jeho fínsky tímový kolega Valtteri Bottas, tretí post obsadil Austrálčan Daniel Ricciardo na Red Bulle. Patálie Sebastiana Vettela s Ferrari hneď v úvode rozhodli, že v Montreale to bola jednoznačná záležitosť Mercedesu.Vettel sa po štarte prepadol o dve pozície, naopak, Max Verstappen (Red Bull) vyrazil výborne a dostal sa z piateho na druhé miesto za držiteľa pole position Hamiltona. Už v prvom kole muselo vyjsť bezpečnostné vozidlo po kontakte Romaina Grosjeana s Carlosom Sainzom, ktorý následne neovládateľným vozidlom zostrelil Felipeho Massu.Po reštarte mali problémy obe Ferrari, Vettel musel zájsť do boxov pre nové predné krídlo, to mu poškodil Verstappen na začiatku. Kimi Räikkönen takmer narazil do bariéry, ktorá je na viacerých úsekoch Circuit Gilles Villeneuve blízko asfaltu. Vettel sa výmenou prepadol na poslednú priečku, v jedenástom kole sa púť pretekmi skončila pre Verstappena, zradila ho technika. Na druhé miesto sa posunul Bottas, tretí krúžil Ricciardo. Vettel sa šplhal nahor, v dvadsiatom zo 70 kôl už bol na bodoch. Pri vynútenej zastávke si vzal odolnejšie supermäkké namiesto ultramäkkých pneumatík, takže už neplánoval ďalšiu.Hamilton mal vpredu komfortný, vyše šesťsekundový náskok na tímového kolegu, zvyšok poľa jazdil s oveľa výraznejším odstupom. Po zastávkach súperov bol dokonca o 24 sekúnd pred priebežne druhým Estebanom Oconom (Force India), takže po návrate z uličky sa zaradil opäť na čelo. Zásluhou toho, že na ultramääkých vydržal dostatočne dlho, stačili mu supermäkké pneumatiky, s ktorými zostal až do cieľa. Ferrari prekvapujúco povolalo Vettela po druhý raz do boxov v 50. kole.O víťazovi i double pre Mercedes bolo s výnimkou nepredvídateľných okolností rozhodnuté, no bojovalo sa aspoň o tretí post medzi Ricciardom, Oconom a druhým pilotom Force India Sergiom Perezom. Austrálčan si udržal pódiové umiestnenie. Perez neuposlúchol tímové inštrukcie, aby pred seba pustil Ocona. Kolegovia zvádzali súboje medzi sebou, čo využil Vettel a riskantným manévrom sa posunul na piatu priečku. Potom predstihol aj Pereza a finišoval štvrtý, jeho náskok pred Hamiltonom na vedúcej pozícii šampionátu sa scvrkol z 25 na dvanásť bodov. Pre Nemca vzhľadom na vývoj bolo aj štvrté miesto malým víťazstvom.Nasledujúca Veľká cena Azerbajdžanu sa v Baku uskutoční v nedeľu 25. júna.