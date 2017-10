Hamilton triumfoval v Japonsku, Vettelovi sa vzdialil už na 59 bodov

Na snímke vľavo fínsky pilot formuly 1 Kimi Räikkönen na Ferrari, za ním Brit Jolyon Palmer na Renaulte počas Veľkej ceny Japonska F1 na okruhu v Suzuke 8. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Suzuka 8. októbra (TASR) - Britský pilot Mercedesu Lewis Hamilton triumfoval na nedeľňajšej Veľkej cene Japonska motoristickej F1 a výrazne sa priblížil k štvrtému titulu majstra sveta. Pomohlo mu odstúpenie nemeckého rivala Sebastiana Vettela, ktorý odstavil svoje Ferrari už na začiatku pretekov. Pódium doplnili dva monoposty Red Bull, druhý bol Holanďan Max Verstappen a tretí skončil Daniel Ricciardo z Austrálie.Verstappen sa ihneď po štarte dostal pred Vettela na druhé miesto, držiteľ pole position Hamilton si udržal vedúcu pozíciu. Vettel sa prepadol až na siedmu priečku, v jednej zo zákrut vyšiel z trate a odstúpil na konci štvrtého kola, keď ho nezvratne do boxov stiahol jeho tím.V Suzuke sa išlo na jednu zastávku. V 28. kole ju už Hamilton aj Verstappen mali za sebou, na čelo sa posunul Valtteri Bottas. Ten krúžil pred Hamiltonom a spomaľoval svojho tímového kolegu, na ktorého sa tlačil Verstappen. Potom už prijal inštrukciu, pustil Brita a chvíľu mohol takticky slúžiť ako bariéra medzi opätovným lídrom pretekov a holandským prenasledovateľom. Bottas zamieril do boxov o dve kolá neskôr, jeho pneumatiky by už viac nezniesli. Vrátil sa na štvrtom mieste za Ricciardom.Hamilton mal v 37. kole 2,5-sekundový náskok pred Verstappenom a vedenie si udržal až do cieľa. V poradí jazdeckého šampionátu sa Vettelovi vzdialil na priepastných 59 bodov (34+25 v Japonsku). Do konca seriálu zostávajú štyri veľké ceny (USA, Mexiko, Brazília, Abú Zabí), získať sa dá maximálne sto bodov.