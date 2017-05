Hamilton zdolal Vettela, v poradí sa mu priblížil na šesť bodov

Britský pretekár F1 Mercedesu Lewis Hamilton, Španielsko, 14. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nemecký pilot Ferrari Sebastian Vettel (vpravo) pred britským pilotom Mercedesu Lewisom Hamiltonom, Španielsko, 14. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 14. mája (TASR) - Britský pilot Mercedesu Lewis Hamilton triumfoval v nedeľňajšej Veľkej cene Španielska motoristickej F1. Pole position pretavil na barcelonskom okruhu Catalunya na druhé víťazstvo v sezóne a 55. v kariére. Na druhom mieste skončil Nemec Sebastian Vettel na Ferrari, ktorý sa o šesť bodov udržal na čele šampionátu práve pred Hamiltonom. Tretí post obsadil Austrálčan Daniel Ricciardo s Red Bullom.Vettel bol rýchly už v kvalifikácii a odštartoval najlepšie. Predstihol držiteľa pole position a okamžite si vypracoval mierny náskok. Štart poznačili dve kolízie, Kimi Räikkönen (Ferrari) a Max Verstappen (Red Bull) odstúpili, domáci Fernando Alonso na McLarene sa po kontakte s Felipem Massom (Williams) prepadol zo siedmej priečky do druhej desiatky. Massa si odniesol defekt.Z favoritov otvoril zastávky v boxoch Vettel, Hamilton vydržal na trati do 21. kola, jeho tímový kolega Valtteri Bottas na vedúcej pozícii zbrzdil Vettela, ktorý prišiel o časť náskoku, kým ho predstihol šikovným manévrom. V 35. kole prišlo na virtuálne bezpečnostné vozidlo po strete Massu s druhým McLarenom Stoffela Vandoornea. Počas tejto fázy zamieril Hamilton do boxov, zakrátko aj Vettel, pri výjazde boli štvor a trojnásobný majster sveta na rovnakej úrovni, došlo aj ku kontaktu a Nemec si vybojoval prvé miesto. Pri rovnakom počte zastávok sa o víťazstve rozhodovalo priamo na trati, Hamilton mal mäkké a Vettel stredne tvrdé pneumatiky.Bottas odstúpil po technických problémoch. Brit sa v 44. kole dostal na cieľovej rovinke aj vďaka systému DRS cez Nemca, ktorý sa v závere musel spoliehať na dlhšiu výdrž svojho obutia. Zbrzdil ho však Massa a Hamilton si aj na "žltých" gumách udržal rýchlosť až do konca.