Hammond: Británia bude po brexite potrebovať 3-ročné prechodné obdobie

Britský minister zahraničných vecí Philip Hammond. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. júla (TASR) - Británia ponechá v platnosti niektoré predpisy Európskej únie možno až tri roky po tom, ako v marci 2019 oficiálne vystúpi z EÚ. Uviedol to dnes britský minister financií Philip Hammond.Prechodné obdobie je podľa Hammonda potrebné, aby sa Spojené kráľovstvo dostalo "z dnešného stavu do nového normálu". Trvať by však nemalo dlhšie ako do budúcich britských volieb, ktorých riadny termín bude v roku 2022.Mnohé britské firmy obviňujú vládu, že vysiela zmiešané signály o brexite. Podľa vládnych činiteľov krajina vystúpi z jednotného trhu EÚ a colnej únie a ukončí tiež voľný pohyb občanov zo štátov Únie.Britskí predstavitelia však tiež zdôrazňujú, že takéto zmeny, ktoré majú obrovské ekonomické dôsledky, nenastanú z dňa na deň, píše v správe agentúra AP.Hammond pre televíziu Sky News povedal, že prechodné obdobie umožní firmám "pokračovať v normálnej prevádzke", pokým bude Británia riešiť svoje pobrexitové vzťahy s EÚ.V britskej vláde panujú rozpory medzi jej členmi žiadajúcimi kompromisný "mäkký" brexit zmierňujúci ekonomický šok odchodu z EÚ, ku ktorým patrí aj Hammond, a predstaviteľmi požadujúcimi jasný, ostrý rozchod.Viac než rok po tom, ako väčšina Britov v referende hlasovala za odchod z Únie, sú mnohé aspekty budúcich vzťahov Spojeného kráľovstva s EÚ stále nejasné. Platí to aj o charaktere obchodných vzťahov a postavení približne troch miliónov občanov iných štátov EÚ žijúcich v Británii.Maltský premiér Joseph Muscat medzitým uviedol, že si začína myslieť, že k "rozvodu" Británie a EÚ nedôjde. Podľa vlastných slov vidí známky obratu britskej verejnej mienky.Muscat, ktorého krajina predsedala Rade EÚ v prvom polroku 2017, v rozhovore pre dnešné vydanie holandských novín De Volkskrant, tiež vyjadril nádej, že sa britskí politici zachovajú "odvážne" a ponúknu voličom nové referendum o konečnej dohode o brexite.