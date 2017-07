Hammond: Británia neplánuje znížiť dane hlboko pod európsky priemer

Britský minister zahraničných vecí Philip Hammond Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 31. júla (TASR) - Veľká Británia nemá v úmysle znížiť dane hlboko pod európsky priemer, aby zostala konkurencieschopná po brexite. Vyhlásil to minister financií Philip Hammond, ktorý podľa vlastných slov skôr očakáva, že jeho krajina zostaneSamotný Hammond pritom v januári naznačil, že Británia bude musieť zmeniť svoj hospodársky model, aby zostala konkurencieschopná v prípade, ak opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody o prístupe na jej trh.Hammond, ktorý vlani pred referendom bojoval za to, aby jeho krajina zostala v EÚ, je považovaný za zástancu pomerne. V dôsledku toho sa niekedy dostáva do sporov s kolegami z kabinetu, ktorí presadzujú tvrdší brexit.Vysokopostavení britskí ministri pritom vysielajú zmätočné signály, keďže sa rozchádzajú v názoroch na kľúčové otázky, ako je napríklad pokračovanie voľného pohybu osôb aj po brexite. Tento rozkol v kabinete je viditeľnejší najmä po tom, ako vládni konzervatívci stratili v júni vo voľbách parlamentnú väčšinu.Francúzsky denník Le Monde sa Hammonda v rozhovore, ktorý vyšiel cez víkend, pýtal, či Veľká Británia zníži dane, aby zostala aj po brexite ekonomicky atraktívna.odpovedal Hammond.Toto vyhlásenie sa výrazne líši od toho, čo povedal v januári v rozhovore pre nemecké noviny Welt am Sonntag, ktorý bol považovaný za slabo zastretú hrozbu, že Británia použije zvýšenie korporátnej dane ako formu páky pri rokovaniach o brexite.Na priamu otázku Le Monde, či Veľká Británia zníži daň z príjmov právnických osôb, Hammond diplomaticky uviedol, že hoci dúfa, že Británia zostane ekonomikou, bude možno musieť zmeniť svoj model, ak opustí EÚ bez dohody o prístupe na jej trh.povedal Hammond a dodal, že Veľká Británia sa bude snažiť udržať a upevniť si konkurencieschopnosť.