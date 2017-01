Hamon predbežne zvíťazil v primárkach francúzskej ľavice

Benoit Hamon, 29. január 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 29. januára (TASR) – Benoit Hamon podľa priebežných výsledkov zvíťazil v súboji o prezidentskú nomináciu. V druhom kole straníckych primárok francúzskej ľavice mu vyjadrilo podporu viac ako 58 percent hlasujúcich, informoval organizačný výbor.Benoit Hamon má zatiaľ pred svojím jediným súperom, expremiérom Manuelom Vallsom, 17-percentný náskok. Podľa prvých oficiálnych čísel prišlo dnes k urnám 1,1 milióna Francúzov, čo je približne o tretinu menej v porovnaní s prvým kolom primárok.Francúzsky portál L'Internaute poukázal aj na to, že v prvom aj druhom kole primárok sa niektorým novinárom podarilo hlasovať viackrát. Novinárka z portálu Buzzfeed sa dnes tvárila, že nie je zapísaná na voličských zoznamoch, pretože sa sťahovala. Hoci nemala všetky potrebné dokumenty, v štyroch z piatich navštívených volebných miestností jej dovolili hlasovať.Exminister školstva Hamon zvíťazil aj v prvom kole ľavicových primárok a získal si tiež priazeň divákov. Stavia sa do úlohy ochrancu ľavicových hodnôt. Jedným z jeho návrhov je takzvaný univerzálny príjem, teda jediná štátna dávka vo výške 600 eur na mesiac, ktorú by dostával každý Francúz nezávisle na sociálnej situácii.Obvykle dobre informovaný francúzsky týždenník Canard Enchaîné uviedol, že súčasný prezident Francois Hollande neprechováva k pravdepodobnému víťazovi primárok sympatie. Hamona považuje za predstaviteľa malej frakcie vo vládnucej Socialistickej strane (PS), ktorá presadzuje vlastné politické ciele.Hoci sa víťaz primárok stane kandidátom väčšiny ľavicových strán, v samotných prezidentských voľbách mu dávajú prieskumy len malú šancu na postup do druhého kola. Jedným z doterajších favoritov volieb je bývalý minister hospodárstva a člen vládnucej PS Emmanule Macron, ktorý sa však na primárkach nezúčastňuje.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách: prvé kolo bude 23. apríla a druhé 7. mája. Do druhého kola má okrem Macrona šancu postúpi aj líderka Národného frontu (FN) Marine Le Penová.Kandidátovi pravice Francoisovi Fillonovi doteraz prieskumy tiež prisudzovali veľkú šancu zvíťaziť. Otázkou zostáva, ako sa vyvinie kauza jeho manželky, ktorá mu robila poslaneckú asistentku, ale údajne žiadnu prácu nevykonávala. Celú záležitosť začala predbežne vyšetrovať francúzska prokuratúra.