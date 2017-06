Hámor bol po výstupe na Dhaulágirí šťastný aj za Sabovčíka

Na snímke slovenský horolezec Peter Hámor. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 5. júna (TASR) - Slovenský horolezec Peter Hámor sa po zdolaní pätnástej osemtisícovky vrátil domov do Popradu. Výstupom na Dhaulágirí (8167 m n. m.) uzavrel takzvanú Korunu Himalájí, no na chuti zdolávať najvyššie hory mu to neuberá. Na aktuálnom úspechu si váži skutočnosť, že ho dosiahol spoločne s Michalom Sabovčíkom, pre ktorého to bola prvá osemtisícovka.Hámorov projekt Himalayadventure XXVII odštartoval 10. marca odletom do Káthmandu v Nepále. Slovenskí horolezci v zostave Hámor, Sabovčík, Michal Gábriž, Tomáš Petrík postupne absolvovali aklimatizačné výstupy, do výškového tábora vo výške 4500 metrov sa presunuli 13. apríla. V horách napokon strávili dva a pol mesiaca. Po návrate na Slovensko si Hámor so Sabovčíkom mohli povedať, že sa im expedícia vydarila.Vytúžený cieľ dosiahli 15. mája, no ani na vrchole siedmej najvyššej hory sveta neubrali z pre horolezcov tak dôležitej koncentrácie.poznamenal Sabovčík.uviedol Hámor.Jednou z najväčších prekážok čisto slovenskej expedície bolo počasie. Čakanie na vhodné podmienky trvalo niekoľko dní.povedal Hámor.Hámor výstupom na osemtisícovku Dhaulágirí uzavrel tzv. Korunu Himalájí, teda všetkých 14 himalájskych osemtisícoviek. Na vrchole však bol okrem neho iba o generáciu mladší Sabovčík, ostatných dvoch členov expedície stopli rôzne problémy.Výstup na Dhaulágirí nebol bezproblémový, o to viac sa Hámor tešil z úspešného návratu k rodine.poznamenal Hámor, pre ktorého sa po zdolaní Dhaulágirí nič nemení a chuť do zdolávania najvyšších hôr sveta má aj naďalej. Možno inými cestami či spôsobmi.Pre jeho kolegu Sabovčíka je prvý osemtisícový úspech veľkou motiváciu do budúcnosti. Po návrate priznal, že mal čo robiť, aby stíhal skúsenejšiemu kolegovi.poznamenal Sabovčík.