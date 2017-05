Hámor to dokázal: Výstupom na Dhaulágirí pokoril všetky osemtisícovky

Na snímke slovenský horolezec Peter Hámor, Foto: TASR/Oliver Ondráš

Káthmandu 15. mája (TASR) – Slovenskí horolezci Peter Hámor a Michal Sabovčík v pondelok vystúpili na osemtisícovku Dhaulágirí (8161 m) v nepálskych Himalájach. Na sociálnej sieti o tom informoval samotný Sabovčík.Päťdesiatdvaročný Hámor tak uzatvoril takzvanú Korunu Himalájí, teda zoznam všetkých štrnástich himalájskych osemtisícoviek. Pre Sabovčíka to bol prvý úspešný výstup na osemtisícovku.oznámil na svojom facebookovom profile Sabovčík.Výstup im v uplynulých dňoch komplikovalo počasie a najmä sneh. Ako uviedla jeho manželka Mária Hámorová, vrch Dhaulágirí je známy nevyspytateľným počasím. Hámor uspel až pri svojom druhom pokuse vyliezť na siedmu najvyššiu horu sveta, svoj prvý pokus prerušil pre smrť jedného z členov expedície.Hlavnému výstupu predchádzali aklimatizačné výstupy na viacero vrcholov v himalájskom údolí Solo Khumbu vrátane Island Peaku a Pumori. Slovenskí horolezci dlhšie zostávali pod horou v kempe a čakali na vhodné podmienky. Počas silného vetra prišli o dva stany, ktoré sa nachádzali v druhom kempe, priblížila Hámorová. O pár dní našli jeden z nich pod vrstvou snehu, druhý sa nepodarilo nájsť. V nedeľu vystúpili Hámor so Sabovčíkom do výšky 7250 m, kde prespali, tretí člen výpravy Michal Gabriž sa vrátil do základného tábora. Následne sa Hámor so Sabovčíkom rozhodli o výstup na vrchol, ktorý v pondelok úspešne dokončili.