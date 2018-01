Hamšík a Škriniar sú v ideálnej jedenástke roka Serie A

Slovenský špílmacher Marek Hamšík v drese s číslom 17. Foto: Facebook - Marek Hamšík Foto: Facebook - Marek Hamšík

Jedenástka roka 2017 v Serii A podľa portálu Opta: Gianluigi Buffon (Juventus Turín) - Milan ŠKRINIAR (Inter Miláno), Mattia Caldara (Atalanta Bergamo), Kalidou Koulibaly (SSC Neapol) - Juan Cuadrado (Juventus), Radja Nainggolan (AS Rím), Marek HAMŠÍK (SSC Neapol), Alejandro Dario Gomez (Atalanta Bergamo) - Ciro Immobile (Lazio Rím), Paulo Dybala (Juventus), Dries Mertens (SSC Neapol)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 1. januára (TASR) - Dvaja slovenskí futbalisti sa dostali do ideálnej jedenástky roka 2017 talianskej Serie A. V najlepšej zostave sa ocitli obranca Interu Miláno Milan Škriniar a stredopoliar SSC Neapol Marek Hamšík.Najviac hráčov - troch - dodali do jedenástky majstrovský Juventus Turín a líder jesennej časti ligy Neapol. Okrem kapitána SSC Hamšíka figurujú v ideálnej zostave aj jeho dvaja kluboví spoluhráči senegalský obranca Kalidou Koulibaly a belgický útočník Dries Mertens. Juventus zastupujú skúsený taliansky reprezentačný brankár Gianluigi Buffon, kolumbijský stredopoliar Juan Cuadrado a argentínsky kanonier Paulo Dybala.Dvoch hráčov - obrancu Mattiu Caldaru a stredopoliara Alejandra Daria Gomeza - má v najlepšej jedenástke Atalanta Bergamo, dostali sa do nej aj Radja Nainggolan z AS Rím a Ciro Immobile z Lazia. Škriniar je jediný zástupca "nerazzurri". Jedenástku roka zostavil renomovaný štatistický portál Opta.