Hamšík chce postúpiť na MS v Rusku a získať s Neapolom taliansky titul

Neapol 15. augusta (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Marek Hamšík chce postúpiť s reprezentáciou na MS 2018 v Rusku a s Neapolom získať taliansky titul. Na tím spod Vezuvu čaká náročný úvod sezóny. Už v stredu nastúpi SSC na vypredanom štadióne San Paolo na úvodný zápas play off Ligy majstrov proti francúzskemu Nice. V sobotu ho čaká úvodný duel Serie A proti Chievu Verona a 22. augusta odveta na pôde Nice.povedal Hamšík v rozhovore pre svoju oficiálnu webovú stránku.Titul obhajuje Juventus Turín, ktorý v lete prišiel o Leonarda Bonucciho. Dlhoročný oporný pilier defenzívy "starej dámy" prestúpil do AC Miláno.dodal Hamšík. Do poradia na popredných priečkach budú chcieť prehovoriť aj Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom a AS Rím.uviedol Hamšík, ktorý v Neapole začne už svoju 11. sezónu.