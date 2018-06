Hamšík do Číny neprestúpi, podľa talianskych médií zostane v Neapole

Hráč Neapolu Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 23. júna (TASR) – Prestup slovenského futbalistu Mareka Hamšíka z SSC Neapol do Číny sa podľa talianskych médií neuskutoční. Ako uviedol expert na transfery Gianluca di Marzio, Číňania ponúkali za služby 30-ročného stredopoliara odstupné 15 miliónov eur.informoval internetový portál 4-4-2.com.Hamšík má s aktuálnym vicemajstrom Serie A podpísanú zmluvu do roku 2020. Podľa talianskych médií nedávno informoval predstaviteľov SSC Neapol, že chce opustiť klub. Kapitán SSC mal ponuky z Číny, i keď by údajne radšej zostal v Európe. Záujem o jeho služby mala vraj aj Chelsea, ktorú by mohol trénovať Maurizio Sarri, bývalý tréner Neapola.