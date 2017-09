Hamšík: Dokázali sme otočiť duel so Spalom 2013

Na snímke slovenský stredopoliar Neapola Marek Hamšík Foto: TASR/AP Na snímke slovenský stredopoliar Neapola Marek Hamšík Foto: TASR/AP

Neapol 25. septembra (TASR) - Tvrdo vybojované víťazstvo, pri ktorom futbalisti SSC Neapol podľa ich slovenského kapitána Mareka Hamšíka preukázali veľkú mentálnu silu. SSC v sobotu otočil duel 6. kola Serie A na ihrisku nováčika Spal 2013, vyhral 3:2 a môže sa tak vyhrievať na pozícii lídra tabuľky.Neapol si tak aj po šiestom ligovom zápase udržuje stopercentnú bilanciu. Rovnako je na tom aj majstrovský Juventus, pred ktorým sú zverenci trénera Maurizia Sarriho vďaka lepšiemu skóre.Spal v zápase hrýzol, ujal sa vedenia v 13. minúte, no favorizovaní hostia postupne prebrali kontrolu nad dianím na ihrisku. Víťazný gól SSC strelil v 83. minúte obranca Faouzi Ghoulam. Slovenský stredopoliar nastúpil v základnej zostave "Partenopei" a hral do 61. minúty, keď ho na trávniku vystriedal Brazílčan Allan."Tento zápas patril k najťažším v tejto sezóne. Spal hral výborne, no my sme opäť ukázali svoju silu. Tím má aj veľký charakter, keď dokázal otočiť duel. Stalo sa to už tretíkrát v tejto sezóne," citoval 30-ročného Hamšíka jeho oficiálny web. "Sme radi za skvelý štart do súťaže. Sme však ešte na začiatku sezóny, musíme ísť od zápasu k zápasu. Už najbližšie nás čaká veľmi ťažký duel, zápas Ligy majstrov proti Feyenoordu. Potrebujeme naplno zabrať a získať tri body," dodal slovenský futbalista.