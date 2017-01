Hamšík po stretnutí s Maradonom: On je iba jeden

Marek Hamšík Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 19. januára (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík ako kapitán SSC Neapol odovzdal v stredu ikone klubu Diegovi Armandovi Maradonovi pamätný dres. Majster sveta z roku 1986 navštívil hráčov SSC v tréningovom centre v meste Castel Volturno.Maradona prišiel do Talianska ešte minulý týždeň a mal bohatý program. V pondelok bol v neapolskom divadle San Carlo. Hlavným bodom programu bolo predstavenie s názvom(Trikrát desať - pozn.), ktoré zmapovalo Maradonovu úchvatnú kariéru na Apeninskom polostrove i jeho ďalšie hráčske úspechy. V utorok ho uviedli na slávnosti vo Florencii do Siene slávy Talianskej futbalovej federácie (FIGC).V stredu od zástupcov svojho bývalého klubu dostal dres s vlastným menom a číslom desať, potom nasledovali objatia a bozky so všetkými hráčmi i trénerom Mauriziom Sarrim. Chýbať nemohla ani spoločná fotka, ktorá okamžite dobyla sociálne siete. Ako prvý sa k bývalému argentínskemu kapitánovidostal práve Hamšík, ktorý mu odovzdal dres.povedal 29-ročný Hamšík pre svoj oficiálny web.Päťdesiatšesťročný Maradona si obliekal dres Neapola v rokoch 1984 až 1991 a pomohol tímu k dvom titulom (1987 a 1990), zisku Talianskeho pohára (1987) a víťazstvu v bývalom Pohári UEFA (1989). Hamšík sa nedávno v súťažných zápasoch v drese Neapola dostal už na métu 106 zásahov, na Maradonu stráca iba deväť gólov. V počte gólov v Serie A Hamšík "božského Diega" prekonal už v septembri minulého roka (82. gólom - pozn.).