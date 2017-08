Hamšík po triumfe nad Atalantou: Sme skvelý tím

Na snímke tretí zľava Slovák Marek Hamšík sa teší so spoluhrámi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Neapol 28. augusta (TASR) - Futbalistov SSC Neapol zastihol úvod novej sezóny vo výbornej forme. Po hladkom postupe cez OGC Nice do skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/2018 im vyšiel aj vstup do najvyššej domácej súťaže, keď na triumf 3:1 nad Hellasom Verona nadviazali v nedeľňajšom domácom súboji 2. kola Serie A proti Atalante Bergamo a dosiahli navlas rovnaké víťazstvo.Duel proti Atalante nezačali pritom Neapolčania domáci dobre, po prvom polčase prehrávali 0:1. Po zmene strán však prepli na vyšší stupeň a v priebehu piatich minút otočili duel. V drese SSC hral do 58. minúty slovenský stredopoliar Marek Hamšík.uviedol Hamšík na sociálnej sieti.