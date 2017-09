Hamšík po triumfe nad Feyenoordom: Dôležité bolo získať tri body

Na snímke vpravo slovenský kapitán Neapola Marek Hamšík oslavuje druhý gól mužstva so spoluhráčmi v zápase F-skupiny 2. kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 SSC Neapol - Feyenoord Rotterdam. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 27. septembra (TASR) - SSC Neapol s kapitánom Marekom Hamšíkom zvíťazil v utorňajšom zápase 2. kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 nad Feyenoordom Rotterdam 3:1. Slovenský reprezentant hral do 70. minúty, keď ho na ihrisku za rozhodnutého stavu nahradil Piotr Zielinski.Talianskemu tímu sa vydaril revanš za prehru 1:2, ktorú utrpel pred dvoma týždňami na pôde Šachtaru Doneck. V druhom súboji F-skupiny si Manchester City poradil na domácej tráve s Doneckom 2:0 a so šiestimi bodmi sa usadil na prvom mieste tabuľky. Nasleduje dvojica trojbodových - Doneck a Neapol, Feyenoord je posledný s nulou na konte.citovala stránka uefa.com slová Hamšíka. Jeho tím najbližšie čakajú dva zápasy s Manchestrom City. "Je to špičkový tím, ale Šachtar a Feyenoord sú tiež veľmi kvalitní súperi," poznamenal Hamšík.Kouč Neapola Maurizio Sarri bol napriek triumfu jeho zverencov evidentne rozladený a vysvetlil aj prečo: "Sarriho náprotivok Giovanni van Bronckhorst pripísal prehru individuálnym chybám.