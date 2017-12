Hamšík po víťazstve a prekonaní Maradonu: Budeme mať krásne Vianoce

Na snímke Marek Hamšík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Neapol 24. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík sa v sobotu stal najlepším strelcom histórie talianskeho klubu SSC Neapol. V domácom stretnutí 18. kola najvyššej súťaže so Sampdoriou Janov skóroval v 39. minúte a 116. súťažným gólom sa osamostatnil od Argentínčana Diega Maradonu.Hamšík sa presadil z bezprostrednej blízkosti, keď zužitkoval prihrávku Driesa Mertensa. Domácich poslal do vedenia 3:2, jeho zásah sa ukázal ako víťazný. Skóroval v druhom zápase Serie A za sebou, v 17. kole vyrovnal Maradonov zápis gólom do siete FC Turín. Na 116 gólov potreboval 478 duelov, Maradona dal 115 zásahov v 259 súbojoch.uviedol na svojej oficiálnej stránke Hamšík, ktorý 116 súťažných gólov v drese SSC dosiahol za 3783 dni. Prvýkrát trafil 15. júla 2007 v zápase Talianskeho pohára proti Cesene.Tridsaťročný stredopoliar pôsobí v Neapole od leta 2007, predtým hral za Bresciu a bratislavský Slovan. V Neapole sa postupne stal jedným z kľúčových hráčov mužstva, momentálne je jeho kapitán. V rokoch 2012 a 2014 pomohol SSC k triumfu v Talianskom pohári, v roku 2014 zdvihol nad hlavu taliansky Superpohár. V sezóne 2014/15 sa "Partenopei" prebojovali do semifinále Európskej ligy UEFA.Hamšík dostal po víťaznom zápase so Sampdoriou darček.povedal Hamšík do mikrofónov stanice Premium Sport.Hamšíkovi k rekordu zagratulovali aj kluboví predstavitelia a spoluhráči.uviedol šéf klubu Aurelio De Laurentiis.povedal tréner Maurizio Sarri.uviedol útočník Lorenzo Insigne.V sobotu zažil neapolský futbal ešte jednu významnú udalosť. S aktívnou kariérou sa rozlúčil niekdajší kapitán SSC Paolo Cannavaro, ktorý naposledy pôsobil v Sassuole.vzdal mu poctu Hamšík.